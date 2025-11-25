Η Ξάνθη τιμά τη Ζωή Δαλακλίδου 13 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της

Δεκατρία χρόνια έχουν περάσει από το αποτρόπαιο έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Τη νύχτα των Χριστουγέννων του 2012, η 34χρονη Ζωή Δαλακλίδου επέστρεφε στο πατρικό της στην Ξάνθη, όταν έπεσε θύμα μιας αδιανόητης επίθεσης: ο δράστης την αιφνιδίασε στην πιλοτή της πολυκατοικίας, τη χτύπησε, τη βίασε και στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη, βάζοντάς της φωτιά.

Οι άνθρωποί της που κατέβηκαν για να σβήσουν τη φωτιά δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι καιγόταν η ίδια τους η κόρη και αδελφή.

«Κατεβαίνω κάτω να σβήσουμε τα μηχανάκια και όταν πήγα να μπω μέσα, βλέπω τα κλειδιά του παιδιού μου», περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας της αδικοχαμένης Ζωής στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. «Λέω… ποιανού είναι αυτά; Και μου λέει η Ελένη: της Ζωής μας είναι».

«Ο Θεός θα τον συγχωρέσει, όχι εγώ»: Η οικογένεια της Ζωής δεν ξεχνά

Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό και εμπρησμό. Όμως για την οικογένεια, η πληγή παραμένει ανοιχτή.

«Ο Θεός θα τον συγχωρέσει, όχι εγώ», λέει ο πατέρας της.

«Αυτό που μας πονάει περισσότερο είναι ότι ήταν κάτω ακριβώς από το σπίτι μας. Ίσως αν ήμασταν όλοι εκεί… κάτι να γινόταν διαφορετικά», πρόσθεσε ο αδελφός της Γιώργος.

Η μητέρα της Ζωής, συντετριμμένη από τον χαμό, δεν κατάφερε ποτέ να τον ξεπεράσει και έφυγε λίγα χρόνια αργότερα από τη ζωή. «Κάθε βράδυ μιλούσα μαζί της. Από το παράθυρο έβλεπε το σημείο που έκαψαν τη ζωή της».

25 Νοεμβρίου – Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: Η Ζωή γίνεται σύμβολο

Σήμερα, στην Ξάνθη, η ιστορία της Ζωής Δαλακλίδου φωτίζει έναν νέο δρόμο. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, εγκαινιάστηκε το πρώτο Συμβουλευτικό Κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες στην πόλη που φέρει το όνομά της.

Τα αδέλφια της, ο Ηλίας, ο Γιώργος και η Ελένη, παραβρέθηκαν στην τελετή, φορτισμένα αλλά υπερήφανα.

«Τίμησαν τη ζωή μας. Η Ζωή έγινε σύμβολο, όχι μόνο για όσα πέρασε, αλλά για κάθε γυναίκα που κινδυνεύει, που κακοποιείται, που φοβάται», δήλωσε η αδερφή της.

«Τα χρόνια περνούν… αλλά πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το κέντρο αυτό μπορεί να σώσει ζωές. Στο παιδί μου, στον γιο μου και στην κόρη μου, που πήρε και το όνομα της Ζωής, έχω μιλήσει για την ιστορία της θείας τους. Πρέπει τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με σεβασμό», τόνισε ο Ηλίας.

