Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

Πώς έφτασαν στη 46χρονη – Τα 10.000 ευρώ που είχε δανείσει στον γιο της

Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας της 75χρονης - Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη γυναίκα του γιου της. 

H 75χρονη που δολοφονήθηκε με την κόρη της

H 75χρονη που δολοφονήθηκε με την κόρη της

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης, η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών εδώ και πολλές μέρες και ήταν υπό παρακολούθηση. Μάλιστα υπό παρακολούθηση ήταν και ένα ακόμα συγγενικό πρόσωπο της 75χρονης, για το οποίο όμως δεν προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό. 

Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Μάλιστα σε επικοινωνία που είχε η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη του θύματος, της είπε πως από την αρχή υποπτευόταν ως υπεύθυνη για τον θάνατο της μητέρας της τη νύφη της και μάλιστα είχε μοιραστεί τις υποψίες της με τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που έκαναν τις έρευνες. 

Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

Σαλαμίνα: Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Ανατριχιαστική είναι η αποκάλυψη του Αλέξανδρου Καλαφάτη ότι η στιγμή της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας έχει καταγραφεί από σύστημα ενδοεπικοινωνίας που ήταν εγκατεστημένο στο σπίτι της. 

Η 46χρονη με τον σύζυγό της και γιο της 75χρονης

Η 46χρονη με τον σύζυγό της και γιο της 75χρονης

Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της

Οι αστυνομικοί βρήκαν το σύστημα και κατάφεραν να ανακτήσουν τα δεδομένα που είχε καταγράψει, με αποτέλεσμα να σοκαριστούν και οι ίδιοι με όσα άκουσαν. 

Η 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της

Η 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της

Σύμφωνα με όσα είπε ο αστυνομικός συντάκτης, στο ηχητικό ντοκουμέντο που ανακτήθηκε ακούγονται τα ουρλιαχτά της 75χρονης από την άγρια επίθεση που δέχθηκε. Η γυναίκα ακούγεται επίσης να παρακαλάει τη δράστιδα να σταματήσει να τη χτυπά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεψυχήσει ακούγεται να προσεύχεται και να λέει το Πέτερ Ημών. 

Σαλαμίνα: «Η μητέρα ήταν πεσμένη δίπλα στο κρεβάτι, κηλίδες αίματος κάτω»

Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές αν η 75χρονη αναγνώρισε τη νύφη της καθώς είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορούσε κουκούλα. Ωστόσο, εκτιμούν ότι τη σκότωσε με απίστευτη αγριότητα είτε γιατί την αναγνώρισε, είτε γιατί άρχισε να φωνάζει δυνατά. 

Σαλαμίνα: Το κίνητρο της δολοφονίας

Όσον αφορά στο κίνητρο της δολοφονίας, το Ανθρωποκτονιών εκτιμά πως ήταν οικονομικό. Η 75χρονη είχε δανείσει στον γιο της 10.000 ευρώ. Εκείνος ήθελε με κάθε τρόπο να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στη μητέρα του. Είχε καταφέρει να της επιστρέψει περίπου 8.000 ευρώ και υπολείπονταν άλλες 2.000 ευρώ. 

Οι αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μέρες την 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της

Οι αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μέρες την 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της

Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»

Η 46χρονη, η οποία ήταν εθισμένη στον τζόγο και έπαιζε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια, πιθανόν να ήθελε να πάρει τα χρήματα που είχε επιστρέψει ο σύζυγός της και ταυτόχρονα να εξαλείψει την υποχρέωση να της επιστρέψουν τα υπόλοιπα που της χρωστούσαν. 

Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

Εξετάζεται επίσης ένα ακόμα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο, ο γιος είχε συγκεντρώσει ένα επιπλέον ποσό που σκόπευε να το επιστρέψει στη μητέρα του, όμως η 46χρονη το έπαιξε κρυφά και το έχασε. Για να μην την καταλάβει λοιπόν ο σύζυγός της, πήγε στο σπίτι της πεθεράς της, ώστε να πάρει το συγκεκριμένο αυτό ποσό και να το επιστρέψει εκεί που το είχε βάλει ο σύζυγός της. 

Σαλαμίνα: Πώς έφτασαν στα ίχνη της 46χρονης

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εδώ και αρκετό καιρό γνώριζαν ότι η 46χρονη νύφη της 75χρονης είναι η δράστις της άγριας δολοφονίας της. 

Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Εσκεμμένα μάλιστα είχαν διαρρεύσει πως οι δράστες ήταν δύο ποινικοί, ώστε η γυναίκα να χαλαρώσει και να υποπέσει σε λάθη. 

Ο σύζυγος της 46χρονης και γιος του θύματος είναι σε κατάσταση σοκ από την τροπή που πήρε η υπόθεση

Ο σύζυγος της 46χρονης και γιος του θύματος είναι σε κατάσταση σοκ από την τροπή που πήρε η υπόθεση

Η δράστις μπορεί να είχε φροντίσει από προηγούμενη επίσκεψή της στην πεθερά της να αλλάξει τη φορά των καμερών που υπήρχαν στο σπίτι της, ωστόσο την έχουν καταγράψει κάμερες σε άλλο σημείο της Σαλαμίνας λίγο μετά τη δολοφονία. 

Επίσης βρέθηκε αίμα στο αυτοκίνητό της, που μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι ανήκει στην 75χρονη, ενώ στοιχεία έδωσε και το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος. 

Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι

Μάλιστα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες στην κηδεία της πεθεράς της να δείξει συντετριμμένη από τον χαμό της, κλαίγοντας γοερά και καταρρέοντας στην αγκαλιά του συζύγου της, δεν έπεισε τους αστυνομικούς, που την παρακολουθούσαν διακριτικά. 

Σύμφωνα τέλος με πληροφορίες της εκπομπής σε κατάσταση σοκ βρίσκεται όλη η οικογένεια από την τροπή που πήρε η υπόθεση. Ο σύζυγος δε της 46χρονης και γιος του θύματος είναι σε τραγική ψυχολογική κατάσταση και αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών

