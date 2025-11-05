Σαλαμίνα: «Η μητέρα ήταν πεσμένη δίπλα στο κρεβάτι, κηλίδες αίματος κάτω»

Ο ρόλος της οικιακής βοηθού στην υπόθεση

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Star φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας στη Σαλαμίνα. Η άτυχη γυναίκα δε δέχτηκε απλά επίθεση με κίνητρο τη ληστεία, αλλά βίαια χτυπήματα σχεδόν σε όλο της το σώμα, από κατσαβίδια, ρόπαλο και μαχαίρια. Ο απεσταλμένος του Star στη Σαλαμίνα, Μάνος Σωτηρόπουλος μίλησε με τα παιδιά της άτυχης γυναίκας. Ζητούν να βρεθούν οι δράστες, ενώ απαντήσεις θα κληθεί να δώσει και η οικιακή βοηθός. 

«Ήτανε μέσα στο σπίτι μπήκαν κάποιοι και την σκότωσαν!», λέει η κόρη της γυναίκας, για να προσθέσει ο γιος της «Της κόψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!». 

Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Δολοφονία στη Σαλαμίνα

Η ιατροδικαστική εξέταση «μίλησε»… Πέθανε μαρτυρικά, τα χτυπήματα ήταν βάναυσα. 

«Είχε βαρύ το τραύμα πίσω στο κεφάλι αυτό το είδα ξεκάθαρα είχε τεράστια χαρακιά στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έτσι όπως ήταν κάτω... Αυτοί που μπήκανε είχαν ρόπαλο, αμβλύ αντικείμενο, κατσαβίδι και μαχαίρι», αποκαλύπτει ο γιος της. 

Σαλαμίνα: Οι ληστές σκότωσαν με ρόπαλα, μαχαίρια και κατσαβίδια την 75χρονη

Γιατί όμως οι κακοποιοί επιτέθηκαν στη γυναίκα με αυτόν τον βίαιο τρόπο; Μήπως ένας από τους δράστες ήταν οικείο της πρόσωπο και τον  αναγνώρισε;  

«Εγώ όταν είδα το χτύπημα που ήταν πολύ αμβλύ το χτύπημα για να ναι μπουκάλι μόνο. Φαινόταν ότι υπήρχε μάχη...». 

Οι αρχές τώρα εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι

Ο γιος της γυναίκας μιλώντας αποκλειστικά στο Star περιγράφει τα όσα ανατριχιαστικά έζησε όταν κλήθηκε να μπει μέσα στο σπίτι και να δει δολοφονημένη την μητέρα του.

«Ήταν η μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι πεσμένη με πολλές κουβέρτες πάνω της γιατί είχανε σηκώσει στρώματα είχαν ανοίξει ντουλάπια είχαν κάνει έναν πανικό τις κηλίδες αίματος κάτω... στους τοίχους».

Ο ρόλος της οικιακής βοηθού στην υπόθεση της Σαλαμίνας 

Ο ρόλος της οικιακής βοηθού στην υπόθεση της Σαλαμίνας 

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και οικιακή βοηθός η οποία ερχόταν λίγες μέρες την εβδομάδα και πρόσεχε την 75χρονη. 

«Ερχότανε μια κυρία δυο-τρεις φορές τη βδομάδα. Την ξέρουμε 10 χρόνια, η μάνα μου της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα οτιδήποτε αν είναι δυνατόν... Δεν είχαμε όμως όλοι και την καλύτερη άποψη, κακά τα ψέματα...». 

«Θα τους βρούμε σίγουρα ότι και να γίνει αν δεν τους βρω δεν θα ησυχάσω!», λέει με τη σειρά της η κόρης της. 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΠΟΡΙΣΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
