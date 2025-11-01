Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι

Ελλαδα
Νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα με τραύματα στο κεφάλι
Ο θάνατος της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα αποδεικνύεται ακόμη πιο φρικτός απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, η ηλικιωμένη χτυπήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, ενώ κοντά στο σώμα της βρέθηκε και ένα μαχαίρι, στοιχείο που δείχνει ότι οι δράστες την απείλησαν πριν τη σκοτώσουν.

Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς είχε τραύματα στα χέρια. Δεν πέθανε από μαχαιριά, αλλά από τα πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία της προκάλεσαν ακαριαίο θάνατο.

Το άψυχο σώμα της 75χρονης εντόπισε η κόρη της λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρου. Η γυναίκα βρήκε τη μητέρα της αιμόφυρτη στο πάτωμα και το παράθυρο σπασμένο. Πανικόβλητη ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ γείτονες είχαν ήδη ενημερώσει την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το τζάμι ενός παραθύρου είχε παραβιαστεί, ενώ το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αναστατωμένο. Τα στοιχεία παραπέμπουν σε ληστεία μετά φόνου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την έρευνα και εξετάζει καρέ-καρέ το βίντεο ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή που οι ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

Παράλληλα, οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους γείτονες. Μια κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι από την Πέμπτη είχε παρατηρήσει ένα άγνωστο αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στα στενά, σε έναν κατά τα άλλα ήσυχο και απόμερο οικισμό.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα, ώστε να εντοπιστούν τα ίχνη τους. Το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρίες θεωρούνται κρίσιμα για την εξιχνίαση.

Το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές είναι γιατί οι ληστές δολοφόνησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δεν θα μπορούσε να τους απειλήσει. Τη σκότωσαν επειδή τους αναγνώρισε; Ή προσπάθησε να φωνάξει και την χτύπησαν για να τη φιμώσουν;

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τη φρικτή δολοφονία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι θέμα χρόνου οι δράστες να ταυτοποιηθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

