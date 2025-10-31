Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα

Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι

Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα σήμερα το απόγευμα.

 Όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι ληστές εισέβαλλαν στο σπίτι της και της ζήτησαν χρήματα. Τελικά, την χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.   

Σαλαμίνα: Θρασύτατοι ληστές είχαν ρημάξει σπίτια και καταστήματα

Την άτυχη γυναίκα βρήκε αιμόφυρτη η κόρη της που την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Στο συμπέρασμα των αστυνομικών που έσπευσαν στο σπίτι ότι πρόκειται για ληστεία συνηγορεί το γεγονός ότι ήταν σπασμένο το παράθυρο, από το οποίο προφανώς κατάφεραν οι ληστές και δράστες της δολοφονίας να εισέλθουν στο σπίτι και τελικά να σκοτώσουν τη γυναίκα. 

Αδίστακτη συμμορία «άδειαζε» επιχειρήσεις στη Σαλαμίνα - Βίντεο ντοκουμέντο

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανρωποκτονιών.                

