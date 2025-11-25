Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της

Είχε χρέη από τζόγο - Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα, αφού τη σκότωσε

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Στη ΓΑΔΑ προσήχθη το πρωί η νύφη της 75χρονης από τη Σαλαμίνα, που είχε εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Ενώ στην αρχή φαινόταν πως πρόκειται για ληστεία, οι  έρευνες των αρχών στράφηκαν προς άλλη κατεύθυνση. Προσήγαγαν τη νύφη της ως ύποπτη για το στυγερό έγκλημα και λίγο αργότερα εκείνη ομολόγησε τη δολοφονία της πεθεράς της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η ληστεία δεν έγινε από αγνώστους και ταυτοποίησαν τη γυναίκα. 

Σαλαμίνα: «Η μητέρα ήταν πεσμένη δίπλα στο κρεβάτι, κηλίδες αίματος κάτω»

Πρόκειται για τη σύντροφο ενός εκ των γιων της 75χρονης, η οποία φέρεται να είχε πολλά χρέη εξαιτίας τζόγου.  Κάλυψε το πρόσωπό της με κουκούλα, παραβίασε την πόρτα, λήστεψε και σκότωσε την ηλικιωμένη για της πάρει χρήματα. 

Σαλαμίνα: Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος με θύμα την 75χρονη 

Το σπίτι όπου έγινε το φονικό στη Σαλαμίνα / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Σαλαμίνα: Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος με θύμα την 75χρονη 

Το φονικό συμβάν έλαβε χώρα στις 31/10, όταν υποτίθεται πως ληστές μπήκαν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας στη Σαλαμίνα, τη χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και τη σκότωσαν έτσι ώστε να μπορέσουν με την ησυχία τους να της αφαιρέσουν χρήματα. 

Οι έρευνες ήταν αλλεπάλληλες και εκτενείς μέχρι να φτάσουν στην προσαγωγή της νύφης της 75χρονης, η οποία «έσπασε» τελικά και ομολόγησε ότι βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία. 

Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε και μια βαθιά χαρακιά. Πρόκειται για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε με αγριότητα, πράγμα που προβλημάτιζε εξ αρχής την αστυνομία, αφού το θύμα ήταν μια γυναίκα με πολλά προβλήματα υγείας, που μετά βίας περπατούσε. 

Η εσωτερική κάμερα του σπιτιού είχε απενεργοποιηθεί. Εξωτερικά υπήρχαν ακόμα τρεις συσκευές, αλλά μία από αυτές δεν κατέγραφε μία γωνία της αυλής. Από αυτό το σημείο επέλεξε η νύφη να εισβάλει στο σπίτι. Παραβίασε την πόρτα και όρμησε στην άτυχη 75χρονη. 

Από το σπίτι, μετά τη ληστεία, έλειπαν περίπου 5.000 ευρώ αλλά και κάποια κοσμήματα μεγάλης αξίας που είχε στην κατοχή της η 75χρονη. 

