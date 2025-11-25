StarLight - Νάντια Δαλκυριάδου: «Στο θέατρο ψάχνουμε την ελπίδα...»

Το γλυκό της χαμόγελο κι ο ευγενικός της λόγος τη χαρακτηρίζουν... θα πρόσθετα κι η εξωτερική της εμφάνιση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα ακούσω! Τι να πει όμως κάποιος για το αξεπέραστο ταλέντο της! Ενα ταλέντο που μοιράζεται μεταξύ πολλών πραγμάτων πάντα γύρω από το θέατρο και τη σκηνοθεσία, αλλά και την υποκριτική που επίσης έχει υπηρετήσει.

Δε γνωριζόμαστε καιρό, όμως η Νάντια είναι από εκείνους τους ανθρώπους που συμπαθείς αμέσως λόγω αυτού που εκμπέμπει και θέλεις να κάνεις φίλο σου. Όταν μάλιστα απολαμβάνεις δουλειές της όπως η εξαιρετική παράσταση Εντολή της Διδώς Σωτηρίου (το «τρέξτε να τη δείτε» είναι λίγο...), την οποία διασκεύασε και σκηνοθετεί, η επιθυμία για μια συζήτηση μαζί της που φωνάζει «θέατρο» ήταν επιτακτική ανάγκη.

Θα έλεγα το κλισέ «Θα μας απασχολήσει για καιρό», όμως η σκηνοθέτις Νάντια Δαλκυριάδου το κάνει ήδη και με τον καλύτερο τρόπο! Μάθετε τους λόγους...

Η ζωή της Νάντιας Δαλκυριάδου περιστρέφεται γύρω από το θέατρο

Νομίζω ότι είσαι ένα από τα πιο πολυπράγμονα κορίτσια του θεάτρου. Είσαι κι εδώ κι εκεί και λίγο παραπέρα… (γέλια) Μήπως στους (πολύ) δύσκολους καιρούς που ζούμε, αισθάνεσαι ακόμα πιο έντονα την ανάγκη διαφυγής στην τέχνη σου;

Αλήθεια είναι ότι είμαι κι εδώ κι εκεί και παραπέρα... όχι γιατί μου αρέσει αυτός ο διασκορπισμός, αλλά γιατί μάλλον δε βρίσκω ησυχία, είμαι σε μόνιμη σκέψη και ανησυχία και αυτό με ωθεί να κάνω νέα πράγματα, όπου μπορώ κάθε φορά καλύτερα.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι η τέχνη βοηθάει στη διαφυγή από την πραγματικότητα ή από τα δύσκολα, αλλά στην επικοινωνία, στην ένωση, στην εξέλιξη, στην έμπνευση, στην ενδυνάμωση. Στα δύσκολα προτιμώ να συν-πάσχω με τους γύρω μου μέσω της τέχνης, όχι να διαφύγω.

Αυτό ισχύει και για εμάς τους κοινούς θνητούς; Τους μη-καλλιτέχνες εννοώ…

Ναι σίγουρα. Το βλέπεις κι από τον κόσμο που έρχεται πια στο θέατρο. Ψάχνουμε μια ελπίδα ότι επικοινωνούμε ακόμη στην «ίδια γλώσσα», ένα κλείσιμο του ματιού μεταξύ μας, να συνεννοηθούμε ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν τα ζούμε όλα μέσα στη μοναξιά, αλλά υπάρχει κοινός τόπος και συναντιόμαστε.

Νάντια Δαλκυριάδου: Ο θίασος της παράστασης Εντολή της Διδώς Σωτηρίου

Πριν από όλα όσα ασχολείσαι, θα ήθελα να μιλήσουμε για την Εντολή. Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε να διασκευάσεις το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου και στη συνέχεια να το σκηνοθετήσεις;

Δεν είναι ένα στοιχείο που με οδήγησε στη διασκευή της Εντολής. Είναι μείγμα. Το ίδιο το βιβλίο, η γραφή του που δεν είναι στρωτή κι αναμενόμενη, μιας και μπαίνει ξαφνικα το στοιχείο του ντοκουμέντου κι αλλάζει ο μυθιστορηματικός χαρακτήρας, η σχέση της Σωτηρίου με το θέμα, όλη η περιγραφή της εποχής και φυσικά η προσωπικότητα κι η ιστορία του Μπελογιάννη.

Βλέποντας την τόσο καλοκουρδισμένη παράσταση στο Nous Creative space, καταλαβαίνω ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και για εσένα, αλλά και για όλους σας… Πώς το κατάφερες;

Το πίστεψα πολύ εγώ, το πίστεψε πολύ ο Δημήτρης (σ.σ. ο σύζυγός της Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης που πρωταγωνιστεί στην παράσταση) κι είχα κοντά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν και δούλεψαν για την Εντολή. Και κάπως έτσι, θα πω «τα καταφέραμε» και όχι ότι το κατάφερα μόνη. Ακόμη κι αυτοί που με δυσκόλεψαν, με έναν τρόπο βοήθησαν να πάμε παρακάτω.

Ο Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης πρωταγωνιστεί στην παράσταση της Νάντιας Δαλκυριάδου Εντολή της Διδώς Σωτηρίου

Μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δηλαδή μετά την καταδίκη του Νίκου Μπελογιάννη, που ακούγονται στην παράσταση και τη φέρνουν σε επαφή με το σήμερα. Η ιδέα αυτή πώς προέκυψε;

Είναι μια προσθήκη της δεύτερης χρονιάς, δηλαδη όσοι είδαν την παράσταση τον πρώτο χρόνο δεν το έχουν δει το κομμάτι αυτό. Προέκυψε από δική μου ανάγκη να επικαιροποιήσω το κείμενο, να πω κάτι για το σήμερα, όχι ως υπαινιγμό μόνο ή ως αναλογία, αλλά ευθέως.

Εγώ στο είπα κιόλας… οριακά έφυγα με δάκρυα στα μάτια. Τι σου λένε όσοι βλέπουνε την παράσταση, ιδίως μετά το εξαιρετικό φινάλε του Σταύρου Μόσχη;

Πολλά έχουμε ακούσει, συγκινητικά και ωραία. Συνήθως κάνει εντύπωση η επιλογή του συγκεκριμένου ποιήματος στο τέλος. Δεν είναι αναμενόμενο.

Σκηνοθέτησες και το Η μικρή λέξη Αγάπη του Κορτώ στο Από Κοινού Θέατρο. Πώς ήταν η συνεργασία σου με την Αγγελική Ξένου και τη Βασιλική Κούλη;

Η συνεργασία μας, πριν από τρία χρόνια ήταν μια ευχάριστη στιγμή. Μια γυναικεία υπόθεση, πολύ γόνιμη και δημιουργική. Η Αγγελική και η Βασιλική έδωσαν κομμάτι απ' την ψυχή τους και τις ευχαριστώ για αυτό. Το αγάπησα πολύ αυτό το έργο και εκτίμησα αφάνταστα την υποστήριξη από τον Αύγουστο Κορτώ, αλλά και από την κυρία Γερασιμίδου και τον κύριο Ξένο.

Πάμε τώρα στα του παιδικού θεάτρου. Αυτό το κεφάλαιο με ποιον τρόπο άνοιξε στην πορεία σου;

Το παιδικό θέατρο είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μπορεί να γίνει σημαντική στιγμή και για τους θεατές αλλά και για το δημιουργό. Έχω παίξει σε πάρα πολλές παιδικές παραστάσεις. Μετά την αποφοίτηση μου απο το Κρατικό Θέατρο στη Θεσσαλονικη έμεινα εκεί για 10 χρόνια και έπαιζα σχεδόν κάθε χρόνο σε παράσταση για παιδιά. Είτε στην Κάρμεν Ρουγγέρη, είτε στο ΚΘΒΕ, σε ελεύθερους θιάσους, σε ΔΗΠΕΘΕ.. σε μεγάλες και μικρές παραγωγές, πάρα πολλές παραστάσεις με παιδιά. Σε πολλά έργα προορισμένα για παιδιά έχω ακούσει τις πιο μεγάλες, πιο συγκινητικές και βαθιές αλήθειες για τη ζωή.

Η Νάντια Δαλκυριάδου επί το έργον!

Ρε ‘συ Νάντια είσαι πρωτοπόρος και στο κομμάτι των βρεφικών παραστάσεων. Τολμηρό βήμα το Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου για βρέφη από 6 μηνών έως 2 ετών, αλλά πέτυχε… Πώς προέκυψε αυτή η ενασχόληση;

Πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε με τη Σάρα Τοσκανο,την Ειρήνη Αμπουμόγλι και τη Δάφνη Φαραζή την παράσταση για βρέφη Θα βγω απ' το αβγό. Η παράσταση συνεχίστηκε για πέντε χρόνια και είχε μεγάλη επιτυχία... όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά μάθαμε αυτό το είδος θεάτρου «από μέσα», τα προβλήματα του, τις ελλείψεις, τις ιδιαιτερότητες. Το αγαπώ πολύ αυτό το είδος, είναι ουσιαστικό, για τον ηθοποιό είναι πραγματική πρόκληση και δημιουργούνται μοναδικές στιγμές με τα βρέφη.

Το να τρέχεις ένα ολόκληρο θέατρο όπως το Άβατον, γιατί όπως και να το κάνουμε (γέλια) είσαι η… ψυχή του, είναι μια δύσκολη δουλειά;

Ναι είναι (γέλια)... αλήθεια … και επειδή έχουμε να κάνουμε με πολύ κόσμο, όσο δυσκολεύει η εποχή και ζορίζεται ο κόσμος, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η δουλειά όλων όσοι αλληλεπιδρούμε με πολύ κόσμο.

Με την ενασχόλησή σου στη διασκευή και τη σκηνοθεσία, η υποκριτική είναι κάτι που προσωρινά έχεις αφήσει στην άκρη ή δεν έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον για να σε δούμε στη σκηνή;

Ναι μάλλον προσωρινά το έχω αφήσει στην άκρη γιατί τώρα ακολουθώ αυτό που με γεμίζει περισσότερο. Ίσως αύριο, κάτι νέο που θα με ενδιαφέρει να με φέρει πάλι πάνω στη σκηνή. Πάω ανάλογα με το τι μου αρέσει, τι με ενθουσιάζει για να είμαι ειλικρινής .

Πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα αυτήν τη θεατρική σεζόν, που βρίσκεται -σχετικά- στην αρχή της;

Ενώ φαίνεται να γεμίζουν τα θέατρα, τα ποστ για sold out «πάνε κ έρχονται»... πιστεύω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.. Είναι ευχάριστο που το θέατρο μπήκε στις ζωές των ανθρώπων τόσο δυναμικά, μπήκε στο πρόγραμμα της εβδομάδας τους, πηγαίνουν με τα παιδιά τους, μόνοι τους, με παρέες μεγάλες. Παλιά όποιος πήγαινε θέατρο ήταν κουλτουριάρης, τώρα είναι μέσα στις επιλογές όλων σχεδόν. Θα δείξει η ιστορία τι θα βγει από αυτή τη νέα συνθήκη.

Καλλιτεχνικά τι να περιμένουμε από εσένα μέσα στο επόμενο διάστημα;

Κάτ΄ αρχάς συνεχίζεται η Εντολή στο Θέατρο Νous ως αρχές Γενάρη. Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά συνεργάζομαι με τη Λυρική σκηνή, στο πρόγραμμα Όπερα και Μπαλέτο τσέπης. Εκεί ετοιμάζουμε με μια σπουδαία ομάδα συντελεστών, χορευτών και ηθοποιών το μπαλέτο Ζιζέλ, προσαρμοσμένο σε μια διαδραστική παράσταση για παιδιά από 4 έως 7 έτη. Αλλά επειδή πλησιάζουν και οι γιορτές ετοιμάζουμε και την παιδική παράσταση Ένα κουνούπι στα Χριστούγεννα! η οποία ανεβαίνει στο θέατρο Από κοινού για την περίοδο των γιορτών.

Τέλος, αρχές Ιανουαρίου θα ανέβει επίσης στο Θέατρο Από Κοινού το έργο του Εντεν φον Χόρβατ Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα από την ομάδα ΜΗΡΚΑ . Έχω αναλάβει τη σκηνοθεσία και η χαρά μου είναι μεγάλη.

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, στο θέατρο ARROYO η παράσταση για βρέφη Θα σ' αγαπώ και του χρόνου και η παιδική παράσταση Ηλίας, ο πρώτος γάτος χορευτής της γατοϊστορίας για τέταρτη χρονιά!

Οι ευχές σου για τη νέα χρονιά ποιες είναι; Σε προσωπικό επίπεδο τι εύχεσαι να σου συμβεί;

Ειρήνη, λευτεριά, δικαιοσύνη κι υγεία, σωματική και ψυχική σε όλο τον κόσμο. Σε προσωπικό επίπεδο… μου εύχομαι να έχω ωραίες εκπλήξεις!