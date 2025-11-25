Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»

Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή της ΕΡΤ

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή Στούντιο 4, το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για το τροχαίο που προκάλεσε τέλη Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

«Έκανα ένα λάθος, το πλήρωσα, το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα και τελείωσε, έμεινε πίσω», είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης και συνέχισε: «Με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου, με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να έχω μια σύμπνοια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μη νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες κι όλα αυτά. Τους άλλους δεν μπορώ να τους πείσω».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα

«Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Μετά μπαίνουν μέσα παθογένειες. Πού ήταν, γιατί έλειπε… Αυτό ξεφεύγει και πάει στη χυδαιότητα», δήλωσε στους παρουσιαστές.

«Αν εγώ ήμουν με τη Δανάη (σ.σ. την ηθοποιό Δανάη Παππά) και χορεύαμε και φιληθήκαμε, με τη φίλη μου που είμαστε ένα χρόνο μαζί στον Σασμό και χορεύαμε και ήμασταν όλα τα παιδιά από τον Σασμό εκεί… Είναι αστείο. Πάνε να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουμε μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό κι εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια», πρόσθεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Θυμίζουμε ότι τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του. Στη συνέχεια εγκατέλειψε τα οχήματα κι αποχώρησε από το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στη δικαστήρια της Ευελπίδων τον περασμένο Οκτώβριο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δίκη του έγινε περίπου 10 μέρες μετά, όπου κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ.

Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και τα έξοδα της δίκης (200 ευρώ). Δεν του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου που είχε ζητήσει. Είχε προηγηθεί διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ κι αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.