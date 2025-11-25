Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»

Όσα είπε ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη τον περασμένο Σεπτέμβριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 20:17 Renault 5 E-Tech Electric - Dacia Bigster: Υποψήφια για διάκριση
25.11.25 , 20:15 Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
25.11.25 , 20:14 Κατερίνα Καινούργιου: Το δημόσιο μήνυμα ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
25.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;
25.11.25 , 19:43 Με φυλάκιση κινδυνεύει η Κιάρα Φεράνι – Κατηγορείται για απάτη
25.11.25 , 19:17 Νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης από σήμερα - Τι αλλάζει
25.11.25 , 18:56 Καρδίτσα: 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα μετά από ανάφλεξη σε τζάκι
25.11.25 , 18:40 Η Γαλλία επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία
25.11.25 , 18:37 Στεφανία Γονίδη: Το νέο της τραγούδι έχει τον τίτλο «Χειμώνιασε»
25.11.25 , 18:19 Τηλεφωνικές απάτες: Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία
25.11.25 , 18:16 Ρώμη: Βίασαν ομαδικά 18χρονη μπροστά στα μάτια του συντρόφου της
25.11.25 , 18:08 Chery Tiggo 4: Υποψήφιο για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα»
25.11.25 , 18:04 Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»
25.11.25 , 17:57 Μαρέβα Γκραμπόφσκι -  Μητσοτάκη: Τι είπε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών
25.11.25 , 17:47 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;
Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή Στούντιο 4, το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για το τροχαίο που προκάλεσε τέλη Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη. 

Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»

«Έκανα ένα λάθος, το πλήρωσα, το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα και τελείωσε, έμεινε πίσω», είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης και συνέχισε: «Με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου, με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να έχω μια σύμπνοια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μη νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες κι όλα αυτά. Τους άλλους δεν μπορώ να τους πείσω». 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα

«Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Μετά μπαίνουν μέσα παθογένειες. Πού ήταν, γιατί έλειπε… Αυτό ξεφεύγει και πάει στη χυδαιότητα», δήλωσε στους παρουσιαστές. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Μεταμορφώθηκε σε... «Karate Kid»!

«Αν εγώ ήμουν με τη Δανάη (σ.σ. την ηθοποιό Δανάη Παππά) και χορεύαμε και φιληθήκαμε, με τη φίλη μου που είμαστε ένα χρόνο μαζί στον Σασμό και χορεύαμε και ήμασταν όλα τα παιδιά από τον Σασμό εκεί… Είναι αστείο. Πάνε να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουμε μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό κι εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια», πρόσθεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Θυμίζουμε ότι τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του. Στη συνέχεια εγκατέλειψε τα οχήματα κι αποχώρησε από το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στη δικαστήρια της Ευελπίδων τον περασμένο Οκτώβριο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στη δικαστήρια της Ευελπίδων τον περασμένο Οκτώβριο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια

Η δίκη του έγινε περίπου 10 μέρες μετά, όπου κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ.

Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και τα έξοδα της δίκης (200 ευρώ). Δεν του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου που είχε ζητήσει. Είχε προηγηθεί διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ κι αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
EΡΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top