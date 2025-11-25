Η Γαλλία επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις ρωσικές απειλές στην Ευρώπη, μεταδίδει το AFP, επικαλούμενο διάφορες πηγές.

Εκτός του ότι θα είναι εθελοντικό, το πρόγραμμα θα είναι αμειβόμενο και θα διαρκεί 10 μήνες, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες. Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική θητεία καταργήθηκε στη Γαλλία το 1996.

