Στεφανία Γονίδη: Το νέο της τραγούδι έχει τον τίτλο «Χειμώνιασε»
Δείτε όσα είπε η Στεφανία Γονίδη στο Star.gr τον περασμένο Απρίλιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Στεφανίας Γονίδη, που φέρει τον τίτλο «Χειμώνιασε».

Η ταλαντούχα Στεφανία συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα, αυτήν τη φορά με μία υπέροχη ρυθμική μπαλάντα, που φανερώνει και στους πιο δύσπιστους, τις φωνητικές της ικανότητες.

Στεφανία Γονίδη: Το νέο της τραγούδι έχει τον τίτλο «Χειμώνιασε»

Χωρίς να θέλει η ίδια να αποδείξει κάτι, είναι σαφές πως εδώ και αρκετό καιρό έχει πάψει να είναι καλλιτεχνικά η κόρη του πατέρα της (σ.σ. Σταμάτη Γονίδη) καθώς χαράζει τη δική της πορεία.

Στεφανία Γονίδη: Ήρθε να μας ξεσηκώσει με την... Τσιγγάνα της!

Το Χειμώνιασε είναι μουσικής έμπνευσης του Γιώργου Λιάτη που υπογράφει τη μουσική, τους στίχους, αλλά και τη σκηνοθεσία του Video Clip.
Στο συγκεκριμένο τραγούδι κρύβεται και μία έκπληξη καθώς τα φωνητικά κάνει ο καταξιωμένος μουσικός και σύζυγος της Στεφανίας, ο Στέργιος Βήττας.

Απολαύστε το μαζί μας: «Χειμώνιασε και λείπεις, έρωτά μου…!!!»

Δείτε το βιντεοκλίπ του Χειμώνιασε
