Ρώμη: Βίασαν ομαδικά 18χρονη μπροστά στα μάτια του συντρόφου της

Τρεις συλλήψεις – Οι αρχές εξετάζουν συμμετοχή και άλλων

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Alessandra Tarantino)
Ένα νεαρό ζευγάρι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης στο πάρκο Tor Tre Teste στη Ρώμη, με την 18χρονη κοπέλα βιάζεται ομαδικά από τρεις άνδρες μπροστά στα μάτια του 24χρονου συντρόφου της, τον οποίο ακινητοποίησαν.

Σύμφωνα με το Il Fatto Quotidiano, όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα ανδρών περικύκλωσε το αυτοκίνητο του ζευγαριού. Η 18χρονη, βλέποντας τους δράστες να προσπαθούν να της αρπάξουν το κινητό, φώναξε: «Όχι, μην μου πάρεις το κινητό». Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή πριν η κατάσταση πάρει δραματική τροπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου, σε απομονωμένο σημείο του πάρκου, όπου οι δύο νέοι είχαν δώσει ραντεβού αφού γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου. Ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το παράθυρο έσπασε ξαφνικά και τρεις άνδρες εισέβαλαν με σκοπό τη ληστεία.

Ο 24χρονος σύρθηκε έξω και κρατήθηκε ακινητοποιημένος. Έβγαλαν την κοπέλα από το όχημα και τη βίασαν ομαδικώς. Παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσουν, δεν κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση.

Μετά την πράξη τους, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας πίσω τους το ζευγάρι σε κατάσταση σοκ. Οι δύο νέοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία.

Τρεις συλλήψεις – Οι αρχές εξετάζουν συμμετοχή και άλλων

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες μαροκινής καταγωγής, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ομάδα μπορεί να αποτελούνταν έως και πέντε άτομα. Δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στη Ρώμη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Βενετία.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα από το σπασμένο παράθυρο ταυτοποιήθηκαν με αυτά των συλληφθέντων, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή τους. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται, καθώς οι αρχές αναζητούν ενδεχόμενους συνεργούς.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε για ακόμη μία φορά τον διάλογο γύρω από τη σεξουαλική βία και τη σύνδεσή της με την παράτυπη μετανάστευση, μια συζήτηση που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλές υποθέσεις που προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη, από επιθέσεις σε ανήλικες έως υποθέσεις κακοποίησης σε δομές φιλοξενίας.

Πριν από λίγες ημέρες, το ιταλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα νομοθεσία που διευρύνει τον ορισμό της σεξουαλικής βίας, καταργώντας την απαίτηση για σαφή σημάδια σωματικής αντίστασης από το θύμα — μια αλλαγή που υποστηρικτές θεωρούν καθοριστική για την προστασία των γυναικών.

Διαβάστε περισσότερα:
ΙΤΑΛΙΑ
 |
ΡΩΜΗ
 |
ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
18ΧΡΟΝΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
