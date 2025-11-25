Chery Tiggo 4: Υποψήφιο για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα»

Δείτε τις τιμές του στην Ελλάδα

Chery Tiggo 4: Υποψήφιο για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα»
Η κριτική επιτροπή του θεσμού “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026” ανέδειξε το Chery Tiggo 4 ανάμεσα στα τελικά υποψήφια, αναγνωρίζοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, την ποιοτική κατασκευή, τον πλούσιο εξοπλισμό, το ανταγωνιστικό κόστος αγοράς και χρήσης καθώς και την άριστη προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες των οδηγών.

Το πλήρως υβριδικό Chery Tiggo 4, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη, αποδοτική και προσιτή πρόταση.Το νέο B-SUV Chery Tiggo 4 1.5 Hybrid 204PS ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά του καθώς ο οδηγός μπορεί να το αποκτήσει με έως και 12ετή εγγύηση, μια από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία του. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις την Comfort με 22.990 € ενώ η Premium με 24.990 €.

Μέσα σε μόλις πέντε μήνες παρουσίας του Chery Tiggo 4, η διάκριση αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τη μάρκα, η οποία προέρχεται από τους ειδικούς του θεσμού και οι οποίοι αναγνώρισαν την αξία, την ποιότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του νέου μοντέλου.Με τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση ενός από τους πιο σημαντικούς τίτλους της ελληνικής αγοράς, το Chery Tiggo 4 επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της μάρκας και τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμα, ασφαλή και αξιόπιστα υβριδικά οχήματα στο ελληνικό κοινό.

