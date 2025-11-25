Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος

Theatre of THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει το Mother Tongue της Γεωργίας Τσαγκαράκη, έναν καταιγιστικό γυναικείο μονόλογο που κινείται ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν μιας μεσήλικης Ελληνίδας stand up κωμικού που όμως ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Μετά από πολυετή απουσία επιστρέφει στην πατρίδα Ελλάδα και αναβιώνει τραυματικές εμπειρίες που την καθόρισαν.

Με έναν μοναδικό συνδυασμό stand-up comedy, spoken word, αφήγησης και animation, η παράσταση κινείται ανάμεσα στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα στοχεύοντας στη δημιουργία μιας τρίτης σκηνικής γλώσσας κατανοητής από όλους. Το Mother Tongue κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30.

Η ηρωίδα, Skyler Doukas, με όπλα το χιούμορ και την αλήθεια, οδηγείται σε μια έντονη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και συμφιλίωσης με το παρελθόν της αναδεικνύοντας τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα, την τρυφερή μνήμη του χαμένου πατέρα και την τραυματική εμπειρία με τον νέο σύζυγο της μητέρας της.Η παράσταση εξερευνά τις μνήμες και τα τραύματα της ηρωίδας, ενώ η σχέση ανάμεσα στη μητρική και την επίκτητη γλώσσα γίνεται καταλύτης για τη διαδικασία συγχώρεσης και επαναπροσδιορισμού, μετατρέποντας την προσωπική της πορεία σε ένα εκρηκτικό συναισθηματικό ταξίδι που το κοινό βιώνει μαζί της.

Η σκηνοθετική πρόκληση έγκειται στην εξισορρόπηση της κωμικής διάστασης του έργου με την τραγική καθώς και στη λεπτή αυτή γραμμή που δημιουργούν οι δύο γλώσσες. Στόχος, η δημιουργία ενός κοινού τόπου μεταξύ ερμηνευτή και κοινού όπου τα άλλοτε δύσκολα και άλλοτε κωμικά γεγονότα της ζωής της ηρωίδας βιώνονται και εκτίθενται σε ένα εκρηκτικό παρόν.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο, Σκηνοθεσία, Ερμηνεία: Γεωργία Τσαγκαράκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βικτώρια Κόκκιζα

Μουσική Σύνθεση & Ηχοτοπία: Στέφανος Γιακουμάκης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μαρία Αθανασοπούλου

Design & Animation: Ζίνα Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός και κατασκευή Σκηνικού: Χάρης Γερμανίδης

Επιμέλεια Κουστουμιών: Βικτώρια Κόκκιζα

Ακούγονται οι φωνές των: Θέμη Πάνου, Ιζαμπέλλα Λουίζα Κυριαζή και Εύα Γερμανίδη

Σημείωση: Η παράσταση εναλλάσσεται μεταξύ αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, δημιουργώντας μια μοναδική διγλωσσική εμπειρία.

Συντελεστές

Φωτογραφίες & Βίντεο Παράστασης: Χάρης Γερμανίδης

Social media: Χάρης Γερμανίδης, Ελευθερία Λουπασάκη

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Eπικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη



Παραστάσεις: Από Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

