Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Οι συναυλίες αυτής της εβδομάδας στο ΤHEATRE OF THE NO, συστήνουν ένα πολυδιάστατο μουσικό πρόγραμμα για κάθε ακροατή. Από Πέμπτη 6 έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στη σκηνή θα εμφανιστούν καταξιωμένοι δημιουργοί και ανερχόμενοι καλλιτέχνες: Haig Yazdjian, Harris Lambrakis Quartet, Encardia, και Alexandros Affolter Quartet σε ένα αφιέρωμα στον Tony Bennett.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 21:00 I Harris Lambrakis Quartet

Το Harris Lambrakis Quartet προσφέρει μια βραδιά που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια του παρελθόντος, πάντα με νέες και διαφορετικές ερμηνείες, μαζί με νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ “Ύστερο Αστέρι”.



Με περίπου 20 χρόνια κοινής μουσικής πορείας, το κουαρτέτο δημιουργεί ήχο που συνδυάζει τροπική modal τζαζ, ελληνική παραδοσιακή μουσική, επιρροές της Ανατολικής Μεσογείου και αυτοσχεδιασμό, προσφέροντας μοναδική ακουστική εμπειρία. Το συγκρότημα έχει ηχογραφήσει τρεις δίσκους: Θέα, Μετέωρα και Λαφίνα.

Νίκος Σιδηροκαστρίτης - τύμπανα

Δημήτρης Θεοχάρης - πιάνο

Δημήτρης Τσεκούρας - κοντραμπάσο

Χάρης Λαμπράκης – νέυ

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 21.30 Ι Αφιέρωμα στον Tony Bennett Ι Alexandros Affolter Quartet

Το Alexandros Affolter Quartet παρουσιάζει μια μαγευτική μουσική βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της τζαζ Tony Bennett, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μέσα από διαχρονικά κλασικά όπως τα «I Left My Heart in San Francisco», «Because of You», «Rags to Riches» και «The Good Life». Μέσα από ερμηνείες γεμάτες φινέτσα και συναίσθημα, το κοινό θα ζήσει ένα ζωντανό ταξίδι στο Great American Songbook.

Ο Alexandros Affolter, με καριέρα που εκτείνεται σε κορυφαία τζαζ κλαμπ της Ευρώπης και σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ, έχει παρουσιάσει επιτυχημένα σόου όπως το Sinatra With A Twist και συνεχίζει να τιμά τις μουσικές κληρονομιές των Frank Sinatra και Ella Fitzgerald.

Alexandros Affolter: Τραγούδι

Δημήτρης Βερδίνογλου: Πιάνο

Γιώργος Πανταζόπουλος: Κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας: Τύμπανα

Τιμή εισιτηρίου: 10€



Σάββατο 8 Νοεμβρίου 21.30 Ι Haig Yazdjian Quintet

Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης του ουτιού, Haig Yazdjian, παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και ήχους από την πλούσια παράδοση της Ανατολής, συνδυασμένα με τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Γεννημένος στη Συρία με αρμενικές ρίζες, ο Yazdjian έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της world music. Με μοναδική ικανότητα να συνδέει την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες παγκόσμιες επιρροές, ξεχωρίζει για την αφοσίωσή του στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με εξαιρετική μαεστρία, δημιουργώντας ήχους που μαγεύουν το κοινό.

Haig Yazdjian: ούτι

Γιώργος Κοντογιάννης: λύρα

Τάσος Πούλιος: κανονάκι

Γιάννης Κυριμκυρίδης: πλήκτρα

Θάνος Χατζηαναγνώστου: τύμπανα

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 20.00 Ι «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» (Γιάννης Ρίτσος)

Μια μουσικοθεατρική παράσταση όπου η ποίηση και η μουσική συνδυάζονται σε μια μοναδική εμπειρία, με τους στίχους του Ρίτσου να συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία του συγκροτήματος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σύνθεση του πολυβραβευμένου κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε δεκαπέντε μουσικές ενότητες, με πρωτότυπα τραγούδια και ιντερμέδια που αντλούν έμπνευση από το ρεπερτόριο των Encardia, το Ιταλικό Νότο και τη Σονάτα του Σεληνόφωτος του Μπετόβεν, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό και ζωντανό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα, μια μυστηριώδης φιγούρα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από ένα φεγγάρι-καταλύτη, που συμβολίζει την αιωνιότητα.

Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: Mουσική, Κιθάρα, τραγούδι

Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά

Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)

Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά

Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου

Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης

Εισιτήρια: 15€

Συντελεστές

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
(απέναντι από το Δημαρχείο)

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram