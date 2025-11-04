Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Από Πέμπτη 6 έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 12:27 Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
04.11.25 , 12:11 Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους
04.11.25 , 12:05 Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
04.11.25 , 11:54 Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
04.11.25 , 11:46 Ο Δημήτρης έχει κοπέλα έξω από τη Φάρμα; - Άλλαξαν τα πράγματα με τη Στέλλα
04.11.25 , 11:35 Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
04.11.25 , 11:30 Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
04.11.25 , 11:24 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
04.11.25 , 11:17 Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z
04.11.25 , 11:13 Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision
04.11.25 , 11:03 Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
04.11.25 , 11:01 Ποιο μεγάλο όνομα είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού
04.11.25 , 10:36 Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας
04.11.25 , 10:28 Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική
04.11.25 , 10:26 Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;
Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το ''Π''»
Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι συναυλίες αυτής της εβδομάδας στο ΤHEATRE OF THE NO, συστήνουν ένα πολυδιάστατο μουσικό πρόγραμμα για κάθε ακροατή. Από Πέμπτη 6 έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στη σκηνή θα εμφανιστούν καταξιωμένοι δημιουργοί και ανερχόμενοι καλλιτέχνες: Haig Yazdjian,  Harris Lambrakis Quartet, Encardia, και Alexandros Affolter Quartet σε ένα αφιέρωμα στον Tony Bennett. 

Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Πρόγραμμα

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 21:00 I Harris Lambrakis Quartet
Το Harris Lambrakis Quartet προσφέρει μια βραδιά που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια του παρελθόντος, πάντα με νέες και διαφορετικές ερμηνείες, μαζί με νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ “Ύστερο Αστέρι”.

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
Με περίπου 20 χρόνια κοινής μουσικής πορείας, το κουαρτέτο δημιουργεί ήχο που συνδυάζει τροπική modal τζαζ, ελληνική παραδοσιακή μουσική, επιρροές της Ανατολικής Μεσογείου και αυτοσχεδιασμό, προσφέροντας μοναδική ακουστική εμπειρία. Το συγκρότημα έχει ηχογραφήσει τρεις δίσκους: Θέα, Μετέωρα και Λαφίνα.

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Νίκος Σιδηροκαστρίτης - τύμπανα
Δημήτρης Θεοχάρης - πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας - κοντραμπάσο
Χάρης Λαμπράκης – νέυ

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 21.30 Ι Αφιέρωμα στον Tony Bennett Ι Alexandros Affolter Quartet

Το Alexandros Affolter Quartet παρουσιάζει μια μαγευτική μουσική βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της τζαζ Tony Bennett, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μέσα από διαχρονικά κλασικά όπως τα «I Left My Heart in San Francisco», «Because of You», «Rags to Riches» και «The Good Life». Μέσα από ερμηνείες γεμάτες φινέτσα και συναίσθημα, το κοινό θα ζήσει ένα ζωντανό ταξίδι στο Great American Songbook.
Ο Alexandros Affolter, με καριέρα που εκτείνεται σε κορυφαία τζαζ κλαμπ της Ευρώπης και σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ, έχει παρουσιάσει επιτυχημένα σόου όπως το Sinatra With A Twist και συνεχίζει να τιμά τις μουσικές κληρονομιές των Frank Sinatra και Ella Fitzgerald.

Alexandros Affolter: Τραγούδι
Δημήτρης Βερδίνογλου: Πιάνο
Γιώργος Πανταζόπουλος: Κοντραμπάσο
Παναγιώτης Θέμας: Τύμπανα
Τιμή εισιτηρίου: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/a-tribute-to-tony-bennett-by-alexandros-affol


Σάββατο 8 Νοεμβρίου 21.30 Ι Haig Yazdjian Quintet

Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης του ουτιού, Haig Yazdjian, παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και ήχους από την πλούσια παράδοση της Ανατολής, συνδυασμένα με τη σύγχρονη μουσική σκηνή. 
Γεννημένος στη Συρία με αρμενικές ρίζες, ο Yazdjian έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της world music. Με μοναδική ικανότητα να συνδέει την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες παγκόσμιες επιρροές, ξεχωρίζει για την αφοσίωσή του στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με εξαιρετική μαεστρία, δημιουργώντας ήχους που μαγεύουν το κοινό.

Haig Yazdjian: ούτι 
Γιώργος Κοντογιάννης: λύρα  
Τάσος Πούλιος: κανονάκι
Γιάννης Κυριμκυρίδης: πλήκτρα
Θάνος Χατζηαναγνώστου: τύμπανα
Τιμή εισιτηρίου: 15€ Ι Προπώληση εισιτηρίων:  https://www.more.com/gr-el/tickets/music/haig-yazdjian-quintet-1

Κυριακή  9 Νοεμβρίου 20.00 Ι «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» (Γιάννης Ρίτσος)
Μια μουσικοθεατρική παράσταση όπου η ποίηση και η μουσική συνδυάζονται σε μια μοναδική εμπειρία, με τους στίχους του Ρίτσου να συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία του συγκροτήματος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σύνθεση του πολυβραβευμένου κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε δεκαπέντε μουσικές ενότητες, με πρωτότυπα τραγούδια και ιντερμέδια που αντλούν έμπνευση από το ρεπερτόριο των Encardia, το Ιταλικό Νότο και τη Σονάτα του Σεληνόφωτος του Μπετόβεν, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό και ζωντανό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα, μια μυστηριώδης φιγούρα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από ένα φεγγάρι-καταλύτη, που συμβολίζει την αιωνιότητα.

Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι
Μιχάλης Κονταξάκης: Mουσική, Κιθάρα, τραγούδι
Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά
Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)
Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά
Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου
Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης
Εισιτήρια: 15€   Ι Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/encardia-ei-sonata-tou-selinofotos-giannis-ritsos/

Συντελεστές

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
(απέναντι από το Δημαρχείο)
Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
THEATRE OF THE NO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top