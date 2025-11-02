Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Πρεμιέρα 8 Νοεμβρίου στην Αυτοκίνηση

Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς
H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».

Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.

Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε. 
Μουσική επιμέλεια: Κώστας Λαϊνάς.

Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από τις 8 Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!

INFO
Αυτοκίνηση – Λεωφόρος Κηφισίας 7, Μαρούσι
Τηλέφωνο κρατήσεων:  2110010786
 

KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
