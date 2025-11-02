Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».

Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε.

Μουσική επιμέλεια: Κώστας Λαϊνάς.

Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από τις 8 Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!

INFO

Αυτοκίνηση – Λεωφόρος Κηφισίας 7, Μαρούσι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2110010786

