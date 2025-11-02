Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».
Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.
Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε.
Μουσική επιμέλεια: Κώστας Λαϊνάς.
Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από τις 8 Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!
INFO
Αυτοκίνηση – Λεωφόρος Κηφισίας 7, Μαρούσι
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2110010786