Καιρός: Κρύο και βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα – Έρχονται και χιόνια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες και όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αλλά και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικές κακοκαιρίες θα πλήξουν τη χώρα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο καιρός θα είναι αρχικά φθινοπωρινός με πολλές βροχές και χιόνια που θα πέσουν στα βουνά ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπάρχουν χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές και τα χιόνια.

«Αχνοφαίνεται το άστρο: Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα “κλειδώνει” σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία. Παρά ταύτα, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις μας θα επανεκτιμώνται μέρα με τη μέρα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια “άσπρη μέρα” στην καρδιά του Δεκεμβρίου», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ από το Σάββατο έως και την Τρίτη οι βροχές και οι καταιγίδες θα πυκνώσουν, ενώ για τον καιρό των Χριστουγέννων διατηρεί μια επιφύλαξη, καθώς αναμένονται και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που θα δείξουν με ασφάλεια τον καιρό των γιορτών.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για το Σάββατο 20.12.2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 21.12.2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 22.12.2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 23.12.2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.