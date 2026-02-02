StarLight - Στεφανία Γκουρνέλου: «Το παραμύθι είναι ποίηση με εικόνες»

Η Στεφανία Γκουρνέλου... σπάει τα κουτάκια που κατά πάσα πιθανότητα την έχει «βάλει» το σινάφι της και το κοινό, αυτό του θεατρικού σανιδιού, και διοχετεύει το ταλέντο της στη συγγραφή.

Ο Αμόρε και το κόκκινο λουρί (Εκδόσεις Αγγελάκη) είναι το πρώτο της παραμύθι, αλλά όχι κι η πρώτη της συγγραφική απόπειρα. Με αφορμή τον χαριτωμένο τετράποδο ήρωά της, τον σκυλάκο «Αμόρε», μιλήσαμε για την αγνότητα, την αλήθεια, το χιούμορ, τη σημασία του κόκκινου χρώματος, αλλά κι όλα εκείνα τα πλάσματα που περιμένουν να αγαπηθούν!

Είπες πρόσφατα στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ότι μέσα στα χρόνια πέταξες πολλά από τα γραπτά σου στα σκουπίδια. Ο Αμόρε και το κόκκινο λουρί πώς κατάφερε να φτάσει στα ράφια των βιβλιοπωλείων;

Αλήθεια είναι, έχω υπάρξει αμείλικτη με τον εαυτό μου. Πολλά κείμενα δεν άντεξαν τον χρόνο ή το βλέμμα μου. Ο Αμόρε, όμως, επέμενε. Δεν έφευγε από το μυαλό μου. Τον άφησα στο συρτάρι, τον ξαναδιάβασα και κατάλαβα ότι αυτήν τη φορά δεν έπρεπε να τον πετάξω, αλλά να τον προστατέψω. Όπως έγινε και στην ιστορία του! Κάπως έτσι λοιπόν βρήκε τον δρόμο του μέχρι τα βιβλιοπωλεία.

Η έμπνευση πίσω από τον Αμόρε ποια ήταν; Ίσως το δικό σου σκυλάκι;

Η έμπνευση ήταν η ανάγκη για αγάπη χωρίς όρους. Σίγουρα τα ζώα -και ναι, και το δικό μου σκυλάκι- σε μαθαίνουν αυτό το μάθημα καθημερινά. Ο «Αμόρε» όμως δεν είναι ένα συγκεκριμένο σκυλί. Είναι όλα εκείνα τα πλάσματα που μας αγαπούν αθόρυβα και για όλα εκείνα τα πλάσματα που περιμένουν να αγαπηθούν!

Γιατί το λουρί είναι κόκκινο; Συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο;

Το κόκκινο είναι η καρδιά, το πάθος, ο φόβος αλλά κι η αγάπη. Είναι το νήμα που μας συνδέει - κάποιες φορές μας περιορίζει, άλλες μας σώζει. Το λουρί δεν είναι φυλακή, είναι σχέση. Και οι σχέσεις έχουν πάντα χρώμα. Είναι κόκκινο για να είναι έντονο κι ο Αμόρε μου να μην περνάει πια απαρατήρητος!

Υποθέτω τα σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού και ψυχολογίας παιδιού κι εφήβου σε βοήθησαν στη συγγραφή του «Αμόρε», έτσι δεν είναι;

Απολύτως. Με βοήθησαν να μιλήσω απλά χωρίς να γίνω απλοϊκή. Να σεβαστώ το παιδικό βλέμμα, που είναι βαθύ κι αληθινό. Τα παιδιά καταλαβαίνουν περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε, απλώς δε θέλουν φλυαρία. Αγνότητα κι αλήθεια!

Μίλησέ μου και για τη φοβερή εικονογράφηση του παραμυθιού…

Η εικονογράφηση είναι συνομιλία, όχι συνοδεία. Όταν την είδα, ένιωσα πως ο Αμόρε απέκτησε σώμα και βλέμμα. Είναι τρυφερή, τολμηρή και γεμάτη συναίσθημα, όπως ήθελα να είναι κι η ιστορία.Ο Βαγγέλης Σερμέας, ο εικονογράφος μας, έδωσε σάρκα κι οστά στον Αμόρε! Αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης που του αξίζουν τόσα συγχαρητήρια που δεν μπορώ να τα βάλω σε λόγια. Σ' ευχαριστώ Βαγγέλη μου!

Έχει και τραγουδάκι ο «Αμόρε», σωστά;

Ναι, γιατί κάποιες ιστορίες δεν αρκούνται στις λέξεις. Θέλουν να τραγουδηθούν. Το τραγουδάκι είναι μια αγκαλιά στο τέλος του παραμυθιού. Ο Hippoβρύχιος (το παιδικό YouTube κανάλι), μαζί γράψαμε και τους στίχους του τραγουδιού, η Heaven music κι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας που το τραγούδησε με όλη του την ψυχή, είναι για μένα τεράστια δώρα!

Η Στεφανία Γκουρνέλου στην παρουσίαση της ποιτητικής της συλλογής Του Απηνούς Νου το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από την ποιητική συλλογή Του Απηνούς Νου του 2021 στο παραμύθι. Πώς ήταν αυτή η… διαδρομή για εσένα;

Ήταν φυσική. Η ποίηση δε με άφησε ποτέ, απλώς άλλαξε μορφή. Το παραμύθι είναι ποίηση που φοράει εικόνες κι απλώνει το χέρι στα παιδιά.

Υπάρχουν συγγραφείς που διαβάζεις και θαυμάζεις για το έργο τους;

Πολλοί. Μου αρέσουν όσοι δε φοβούνται την ευαισθησία και το σκοτάδι μαζί. Δε με ενδιαφέρουν τα «ασφαλή» κείμενα, αλλά αυτά που ρισκάρουν.

Έχεις κι έντονη παρουσία στα social media, όπου μαζί με τον Τόνυ Δημητρίου βλέπουμε και την πιο αστεία σας πλευρά. Πώς πάει αυτό;

Με χιούμορ κι αυτοσαρκασμό. Δεν παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά κι αυτό είναι απελευθερωτικό. Το γέλιο είναι κι αυτό τέχνη.

Ένα από τα χιουμορστικά βιντεάκια της Στεφανίας Γκουρνέλου και του Τόνυ Δημητρίου

Ο σύντροφός σου τι σου λέει για αυτή σου την καλλιτεχνική διαδρομή;

Είναι στήριγμα. Με προσγειώνει όταν χρειάζεται και με σπρώχνει μπροστά όταν φοβάμαι. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο.

Από την πορεία σου στην υποκριτική μέχρι σήμερα, είσαι ικανοποιημένη;

Είμαι ευγνώμων. Όχι εφησυχασμένη. Θέλω ακόμα να εξερευνώ, να μαθαίνω, να εκτίθεμαι.

Τηλεοπτικά και θεατρικά πού σε συναντάμε;

Τηλεοπτικά θα με δείτε πολύ σύντομα στη νέα σειρά της ΕΡΤ με τίτλο TVLAND, σε σενάριο Γιώργου Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλου. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από αρχές Οκτωβρίου.

Θεατρικά ,πριν λίγο καιρό τελείωσαν οι παραστάσεις μας για το έργο Στο Τσακ, μια κωμωδία με την υπογραφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου και τώρα συζητώ για τα επόμενα!

Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, τόσο σε προσωπικό όσο κι επαγγελματικό επίπεδο;

Υγεία, αλήθεια, δημιουργία κι ενσυναίσθηση! Να συνεχίσω να κάνω πράγματα που με συγκινούν κι αν συγκινήσουν κι άλλους, ακόμα καλύτερα.

Συγγραφικά θα διαβάσουμε κάτι καινούργιο που δε θα πετάξεις στα σκουπίδια;

Υπόσχομαι να είμαι λίγο πιο επιεικής με τον εαυτό μου. Κάποια πράγματα αξίζουν να σωθούν.

Ο Αμόρε και το κόκκινο λουρί της Στεφανίας Γκουρνέλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη.