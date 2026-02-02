Κλειστή η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης από την Άρτα έως την Αμφιλοχία

Κυκλοφορικές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα - Βίντεο από το σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 18:48 Πτώση της τιμής του πετρελαίου στις αγορές
02.02.26 , 18:40 Ο Γιώργος Κακοσαίος παρουσιάζει το νέο του music video
02.02.26 , 18:23 ΑΑΔΕ: Προσοχή σε απάτες με SMS για φόρο κυκλοφορίας
02.02.26 , 18:15 MG: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων στην Ελλάδα
02.02.26 , 17:58 Γιάννης Νιάρρος: Όσα αποκάλυψε για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου
02.02.26 , 17:58 Από ειδικά ψυχολογικά τεστ οι εκπαιδευτικοί - Η απόφαση Ζαχαράκη
02.02.26 , 17:48 Σέρρες: «Υπήρξε Συναίνεση», Λέει ο Κατηγορούμενος Για Βιασμό Της Θείας Του
02.02.26 , 17:30 Νεκρός Μπασκετμπολίστας: O Aδερφός Του Σκοτώθηκε Σε Τροχαίο
02.02.26 , 17:28 Κατερίνη: Βίντεο Από Την Κινηματογραφική Ληστεία Κοσμημάτων
02.02.26 , 17:27 Αντιδράσεις για το «τζάμπα πέθανε» βουλευτή ΝΔ για εκπαιδευτικούς
02.02.26 , 17:14 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι ανακοίνωσε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα
02.02.26 , 16:58 StarLight - Στεφανία Γκουρνέλου: «Το παραμύθι είναι ποίηση με εικόνες»
02.02.26 , 16:47 MasterChef: Έρχεται το πρώτο Mystery Box της σεζόν!
02.02.26 , 16:46 Aυτοί είναι οι διαιτητές στα ματς των αιωνίων
02.02.26 , 16:31 Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Νίκος Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 02.02.26, 16:31
Κλειστή και στα δύο ρεύματα η Ιονία Οδός λόγω κατολίσθησης/ Βίντεο από το μεσημαριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από νωρίς το πρωί σήμερα (2/2) στην Ιόνια Οδό, καθώς κατολίσθηση οδήγησε στο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Άρτα έως την Αμφιλοχία ενώ ολόκληρο το βουνό έχει μετακινηθεί, κλείνοντας τον δρόμο.

Κλειστή η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης από την Άρτα έως την Αμφιλοχία

Η εικόνα που αντικρίζουμε συγκλονίζει αναφέρει η Μαίρη Τζώρα, που βρέθηκε στο σημείο, για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχει αποκολληθεί ένα μεγάλο τμήμα της πλαγιάς, σε μήκος περίπου 100 μέτρων. Τόνοι από χώματα και πέτρες έχουν κλείσει εντελώς το ρεύμα προς Αντίρριο και καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, έκλεισε και το ρεύμα προς Ιωάννινα. Έριξε πάρα πολύ νερό. Στον κόμβο της Άρτας η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό μέχρι την Αμφιλοχία. 

Ζήτησε βοήθεια στα διόδια γιατί... ξέχασε τη σύζυγό του στην Ιόνια Οδό!

Το φαινόμενο σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στην περιοχή της Συκούλας, στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Ιονία Οδός: Λύκος έκανε βόλτες στον αυτοκινητόδρομο

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού για την κατολίσθηση 

«Λόγω ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο 127ο χιλιόμετρο, έχει τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δρόμου, ενώ έχει τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους. Η Νέα Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τους καλεί να τηρούν πιστά τις οδηγίες και τη σήμανση στο οδικό δίκτυο».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
 |
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top