Κλειστή η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης από την Άρτα έως την Αμφιλοχία

Κλειστή και στα δύο ρεύματα η Ιονία Οδός λόγω κατολίσθησης/ Βίντεο από το μεσημαριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από νωρίς το πρωί σήμερα (2/2) στην Ιόνια Οδό, καθώς κατολίσθηση οδήγησε στο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Άρτα έως την Αμφιλοχία ενώ ολόκληρο το βουνό έχει μετακινηθεί, κλείνοντας τον δρόμο.

Η εικόνα που αντικρίζουμε συγκλονίζει αναφέρει η Μαίρη Τζώρα, που βρέθηκε στο σημείο, για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχει αποκολληθεί ένα μεγάλο τμήμα της πλαγιάς, σε μήκος περίπου 100 μέτρων. Τόνοι από χώματα και πέτρες έχουν κλείσει εντελώς το ρεύμα προς Αντίρριο και καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, έκλεισε και το ρεύμα προς Ιωάννινα. Έριξε πάρα πολύ νερό. Στον κόμβο της Άρτας η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό μέχρι την Αμφιλοχία.

Το φαινόμενο σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στην περιοχή της Συκούλας, στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού για την κατολίσθηση

«Λόγω ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο 127ο χιλιόμετρο, έχει τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δρόμου, ενώ έχει τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους. Η Νέα Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τους καλεί να τηρούν πιστά τις οδηγίες και τη σήμανση στο οδικό δίκτυο».