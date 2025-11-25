Χριστίνα Σάλτη: Ξέσπασε σε δάκρυα όταν αναφέρθηκε στη μαμά της

Σε δάκρυα ξέσπασε η Χριστίνα Σάλτη, όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της που έχασε πρόσφατα μετά από μάχη της με τον καρκίνο.

«Δε θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν θες, να σταματήσω εδώ την κουβέντα», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην τραγουδίστρια, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

«Είχα μια πολύ δυνατή μαμά που έκανε τα πάντα για μας. Πέρασε πολύ δύσκολα, αλλά ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα, να παλεύουμε. Ακόμα και τώρα, που την έχω χάσει, έχω πάρει δύναμη από αυτό. Όλο το παράδειγμα ζωής της μαμάς μου είναι η δύναμη. Τώρα που την έχω χάσει και δουλεύω και προσπαθώ πολύ, είναι γιατί έτσι έχω μάθει, να παλεύω και να προσπαθώ», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η Χριστίνα Σάλτη, προς το τέλος της συνέντευξής της.

«Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατές οι γυναίκες. Η βία είναι παντού. Ακόμα και στους μισθούς, στη συμπεριφορά, σε όλες τις δουλειές. Εμείς επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα – έχω και μια αδελφή – και τα καταφέραμε, ήμασταν οι τρεις μας, δεμένες, ενωμένες, και αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Όλες τις φίλες μου τις αγαπάω. Είμαστε ενωμένες», πρόσθεσε συγκινημένη η τραγουδίστρια.

«Μου αρέσει να λέω τραγούδια για τις γυναίκες. Δε σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους άντρες. Απλά χρειάζεται να μας αγαπάνε και να μας σέβονται περισσότερο… Είναι πολύ βιωματικό αυτό το τραγούδι», κατέληξε η Χριστίνα Σάλτη, με αφορμή το νέο της τραγούδι «Άντρας είναι θα περάσει».

Η μητέρα της τραγουδίστριας έφυγε από τη ζωή στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, το καλοκαίρι του 2023. Οι γονείς της τραγουδίστριας χώρισαν, όταν η ίδια ήταν 13 ετών και η αδελφή της 16 ετών. Η ίδια είχε μιλήσει για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της, με τον οποίο δεν είχε επαφές εδώ και χρόνια.