Χριστίνα Σάλτη: «Για μένα ζει ακόμα η μαμά μου. Είναι μέσα μου, είναι εγώ»

Η Χριστίνα Σάλτη μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Παλεύαμε δύο χρόνια και δύο μήνες συγκεκριμένα. Για μένα η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει γιατί είναι στην καρδιά μου. Είναι στη σκέψη μου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απλά το έχω ρίξει στη δουλειά για να ξεχνιέμαι. Ευτυχώς, έχω τη δουλειά και είναι απασχολημένο το μυαλό μου. Το βράδυ είναι πιο δύσκολα», είπε στον δημοσιογράφο του Happy Day, που συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο της Αθήνας, λίγο πριν αναχωρήσει για live εμφανίσεις στη Μελβούρνη.

Για μένα ζει ακόμα η μαμά μου. Είναι μέσα μου, είναι εγώ. Η μάνα είναι μόνο μία

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχω την αδελφή μου και στηρίζουμε η μία την άλλη και προχωράμε. Δυστυχώς, η ζωή συνεχίζεται αλλά ένας άνθρωπος δεν ξεχνιέται, όσο τον έχεις στην καρδιά σου και τις σκέψεις σου. Δεν ξεχνιέται ποτέ», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η Χριστίνα Σάλτη είχε μιλήσει πριν λίγο καιρό για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου, το καλοκαίρι του 2023. «Δόθηκε ένα σημάδι. Πήγαμε στον γιατρό. Χειρουργείο, χημειοθεραπείες. Και λοιπά και λοιπά. Το παλέψαμε ειδικά τους πρώτους μήνες, ήτανε... Σκέψου πηγαίναμε στη χημειοθεραπεία και η μαμά μου έφτιαχνε μπακλαβά και πίτες στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Θέλει παρέα, θέλει και θέλουμε. Είναι απ' την καρδιά μας. Όταν ένας άνθρωπος σου έχει δώσει τόσα πολλά, το νιώθεις, καταλαβαίνεις. Απλά θέλω να πω ότι και εγώ με ενοχές δουλεύω», είχε πει η Χριστίνα Σάλτη σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Buongiorno, λίγες μέρες πριν τον θάνατο της μητέρας της.

Οι γονείς της τραγουδίστριας χώρισαν, όταν η ίδια ήταν 13 ετών και η αδελφή της 16 ετών. Η ίδια είχε μιλήσει για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της, με τον οποίο δεν είχε επαφές εδώ και χρόνια.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά τον θάνατο της, η Χριστίνα Σάλτη είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της μητέρας, αποχαιρετώντας την με πολύ τρυφερά λόγια.

«Καλό ταξίδι ΜΑΝΑ μας!Κουτ μας!Νούλης μας! Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…Ήσουν μάνα για εμάς,για τα ξαδέρφια μου,για τους φίλους μου,για τους φίλους σου,για την οικογένεια σου.Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην σ´το έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και την βοήθεια σου,χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά,αλλά πάντα είχες περίσσευμα.Περίσσευμα αγάπης…Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα,ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος.

Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του.Προσπαθώ να μάθω τον λόγο,είναι ακόμη πολύ νωρίς… Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες,δεν το έχασες ποτέ..!

Η δυνατή, ζωντανή,ποντιακή φωνή σου..! Το «Χριστίνα μου»!!

Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ότι περνάει απ´το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη!

Σε αγαπώ πολύ!», είχε γράψει η τραγουδίστρια.