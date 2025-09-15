Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Έδινε μάχη με τον καρκίνο, όπως είχε πει σε συνέντευξή της η τραγουδίστρια

15.09.25 , 12:22 Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της / εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη έφυγε από τη ζωή, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno.

Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

H τραγουδίστρια είχε πρόσφατα αποκαλύψει, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! ότι τον Ιούλιο του 2023 η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο. «Δυο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση», είχε πει χαρακτηριστικά. 

Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»

«Δεν ήθελα η πρώτη συνέντευξη που θα παρουσιάζαμε να έχει αυτή την αρνητική είδηση, η οποία είναι καθαρά συγκυριακή, γιατί μόλις πριν από λίγα 24ωρα, δηλαδή στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, συνάντησα τη Χριστίνα Σάλτη για να μιλήσουμε για τη νέα κυκλοφορία του τραγουδιού της που έκανε μαζί με την Ελπίδα. 

Η Χριστίνα εδώ και καιρό αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας με τη μητέρα της. Συν του ότι η ιστορία της ζωής της δεν είχε ευχάριστα μόνο πράγματα, είχε και πολλά δυσάρεστα. Απλά δυστυχώς ενημερώθηκα ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στις 4 η ώρα η μητέρα της, που πάλευε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από το καλοκαίρι του 2023.

Η Χριστίνα κρατούσε μια αισιοδοξία και έλεγε ότι η μαμά το παλεύει. Έμενε με τη μαμά της από το πρωί μέχρι το βράδυ στο νοσοκομείο. Χάνω και τα λόγια μου,γιατί, δυστυχώς, δεν περίμενα αυτή την άσχημη εξέλιξη. Συλλυπητήρια και στη Χριστίνα και σε όλη την οικογένεια», ήταν τα λόγια του Άρη Καβατζίκη. 

Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Xριστίνα Σάλτη: Tι είχε πει πριν λίγες μέρες για τη μητέρα της - Η συνέντευξη στο Buongiorno

«Δόθηκε ένα σημάδι. Πήγαμε στον γιατρό. Χειρουργείο, χημειοθεραπείες. Και λοιπά και λοιπά. Το παλεύουμε ακόμα. Το παλέψαμε ειδικά τους πρώτους μήνες, ήτανε... Σκέψου πηγαίναμε στη χημειοθεραπεία και η μαμά μου έφτιαχνε μπακλαβά και πίτες στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Θέλει παρέα, θέλει και θέλουμε. Είναι απ' την καρδιά μας. Όταν ένας άνθρωπος σου έχει δώσει τόσα πολλά, το νιώθεις, καταλαβαίνεις. Απλά θέλω να πω ότι και εγώ με ενοχές δουλεύω», παραδέχτηκε η Χριστίνα Σάλτη στην τηλεοπτική της συνέντευξη πριν από λίγες μέρες.

Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Οι γονείς της χώρισαν όταν η ίδια ήταν 13 ετών και η αδελφή της 16 ετών. Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της και πως δεν είχε εδώ και χρόνια επαφές μαζί του. 

