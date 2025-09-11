Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»

Για τη σκληρή μάχη που δίνει η μητέρα της με τον καρκίνο, μίλησε για πρώτη φορά η Χριστίνα Σάλτη, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η οικογένειά της, ενώ εκείνη προσπαθεί να συνεχίσει κανονικά την καριέρα της στη μουσική.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη μεταβαλλόμενη καθημερινότητά της, ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα νοσοκομεία, όπου η μητέρα της υποβάλλεται σε θεραπείες.

Η Χριστίνα Σάλτη «μετράει» αρκετά χρόνια στο τραγούδι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, η Χριστίνα Σάλτη εξήγησε ότι μόλις ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της μεγάλης της επιτυχίας με τίτλο Παράλληλη αγάπη, πληροφορήθηκε για τη διάγνωση της μητέρας της. «Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την Παράλληλη αγάπη και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δυο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση», είπε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης, στη στενή σχέση που έχει με τη μαμά της και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μαζί την ασθένεια. «Από την πρώτη στιγμή, τη διάγνωση, το πρώτο χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες, είμαστε μαζί. Το έχουμε ζήσει όλο μαζί με τη μητέρα μου. Έχει καλή ψυχολογία και το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο. Πιστεύουμε πως θα το ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα, που είναι δύσκολα, δεν έχει πάψει να αισιοδοξεί», σημείωσε.

Παρά τις δυσκολίες, η Χριστίνα Σάλτη συνεχίζει κανονικά την πορεία της στο τραγούδι! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρά τον πόνο της, εξήγησε πως η μητέρα της την ενθαρρύνει να συνεχίσει την καλλιτεχνική της δραστηριότητα και να μην τα παρατήσει. «Μου λέει κάθε φορά που έχω πρόταση για live "πες ναι". Εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά, το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, κι εκείνη χαίρεται που τραγουδάω», πρόσθεσε η Χριστίνα Σάλτη.

Δείτε το κλιπ του Παράλληλη Αγάπη της Χριστίνας Σαλτή