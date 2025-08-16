Γνωστή τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο!

Το μήνυμά της κι οι δημόσιες ευχαριστίες

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Χριστίνας Σάλτη στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα πρόβλημα με την υγεία της αντιμετωπίζει η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη, όπως έκανε γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Θύμα κλοπής γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια - Τι συνέβη;

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε αρχικά μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο. Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα για να μάθουν τι συνέβαινε.

Η πρώτη ανάρτηση της Χριστίνας Σάλτη ανησύχησε τους followers της

Η πρώτη ανάρτηση της Χριστίνας Σάλτη ανησύχησε τους followers της /Φωτογραφία Instagram

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια έδωσε διευκρινίσεις, δημοσιεύοντας ένα νέο κείμενο στο Instagram της. Η ίδια τόνισε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας της. «Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τα μηνύματά σας. Είμαι καλά και ελπίζω σύντομα να τελειώσει με θετικό πρόσημο η περιπέτεια υγείας της μητέρας μου. Υγεία σε όλους μας!» έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα της για την ταχεία ανάρρωση της μητέρας της. 

Χριστίνα Σάλτη: «Δε με φλερτάρουν καθόλου έξω, ωραία θα ήταν!»

Με δεύτερο insta story της η Χριστίνα Σάλτη ξεκαθάρισε τα πράγματα

Με δεύτερο insta story της η Χριστίνα Σάλτη ξεκαθάρισε τα πράγματα /Φωτογραφία Instagram

Με την κίνηση αυτή, η Χριστίνα Σάλτη θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της για το ενδιαφέρον τους και να τους καθησυχάσει, ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα αγάπης κι υγείας προς όλους. 

Σάλτη: Μιλά για την κόντρα της με την Ανδρομάχη μετά το «Παράλληλη αγάπη»

Η Χριστίνα Σάλτη «μετράει» αρκετά χρόνια στις νυχτερινές πίστες

Η Χριστίνα Σάλτη «μετράει» αρκετά χρόνια στις νυχτερινές πίστες /Φωτογραφία Instagram
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΛΤΗ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
