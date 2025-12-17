Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

«Καταπέλτης» κατά του Νίκου Μιχαλολιάκου

Πολιτικη
Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, όπως και πρωτόδικα, ζήτησε με την ολοκλήρωση της τετραήμερης αγόρευσής της η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που δικάζει σε δεύτερο βαθμό τη Χρυσή Αυγή.

Η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου ζήτησε όλοι οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν ένοχοι για όσα τους καταλογίζει η δικογραφία της υπόθεσης.

Η Μάγδα Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Οι κατηγορίες αφορούν πλην των αδικημάτων για εγκληματική οργάνωση, και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

Η εισαγγελέας στο τελικό κεφάλαιο πριν το "δια ταύτα" της αγόρευσής της, εξέτασε αναλυτικά τον ρόλο και την ιστορία κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Μέσω δικών τους δηλώσεων και της παρουσίας τους σε δράσεις της οργάνωσης, η κυρία Στεφανάτου επιχείρησε να εξουδετερώσει όλους τους ισχυρισμούς που έχουν προβάλει οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς δεν πτοήθηκαν όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας και βρέθηκαν ξανά υποψήφιοι με το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Η εισαγγελέας για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο

«Καταπέλτης» κατά του Νίκου Μιχαλολιάκου

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο, ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, όπως τον δήμαρχο Γιώργο Καμίνη. Έλεγε ότι αποστρέφεται τη Δημοκρατία», είπε και κατέληξε αναφερόμενη στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής:

«Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι, και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία τού φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη, γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογούνται Κασιδιάρης & Λαγός- Τι είπε ο Παππάς

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση είναι η 18μελης κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή.

Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , δικάζονται κι άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά., στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη. Σε τέσσερις από την ομάδα των 11, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Άλλοι 24 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ρουπακιάς, δικάζονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κι έχουν επιπλέον κατηγορία είτε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είτε για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.

