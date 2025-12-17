Kymco Dink-X 125 TCS: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Kymco Dink-X 125 TCS: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Το νέο Dink-X 125 συνδυάζει πραγματικά χαρακτηριστικά περιπέτειας με έναν πολύ ελκυστικό σχεδιασμό. To στάνταρ σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS αυξάνει σημαντικά την ενεργητική ασφάλεια του συνόλου, ειδικά σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση.

Kymco Dink-X 125 TCS: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Ο κινητήρας είναι ένας μονοκύλινδρος υγρόψυκτος 125cc Euro5+, με 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή. Διαθέτει τεχνολογία χαμηλών τριβών, αποδίδει 12 ίππους στις 8.000rpm και 12Nm ροπής στις 8.250, παρέχοντας μία ιδιαίτερα γραμμική απόδοση και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Μία γεννήτρια τοποθετημένη στο βολάν έχει τον ρόλο της μίζας, παρέχοντας ακαριαία και απόλυτα ήσυχη εκκίνηση, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον κινητήρα στο άνοιγμα του γκαζιού, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ.

Kymco Dink-X 125 TCS: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το νέο Dink-X διατίθεται στην τιμή των 2.895€ και σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές: Stealth Black, Ghost White, Crimson Red και Indigo Blue. Όπως κάθε μοντέλο της Kymco καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων

KYMCO
KYMCO DINK-X 125 TCS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
