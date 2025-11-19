Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια

Η προσωπική εμπειρία με τον καρκίνο είναι πάντα μια δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και η Κατερίνα Καινούργιου και η Χριστίνα Σάλτη, μοιράστηκαν με τους τηλεθεατές συγκλονιστικές ιστορίες για την υγεία των μητέρων τους.

Οι εξομολογήσεις τους, γεμάτες συγκίνηση και αλήθεια, δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της οικογενειακής στήριξης.

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για τη μητέρα της

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε πρώτη φορά για την υγεία της μητέρας της: «Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δε φαίνεται».

Κατερίνα Καινούργιου για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - «Βάζω τα ηχητικά να ακούω τη φωνή της»

Στη συνέχεια, η εγκυμονούσα παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια που βίωσε με τον θάνατο της καλής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, νικημένη από τον καρκίνο.

«Το κάνω και εγώ με την κολλητή μου που έχασα το καλοκαίρι. Βάζω τα ηχητικά στο WhatsApp για να ακούω τη φωνή της. Τα τελευταία μηνύματα ήταν γεμάτα εμψύχωση. Θυμάμαι ότι είχα μια περίοδο που είχα τσακωθεί με τον άνδρα μου και συζητούσαμε διάφορα θέματα. Ήταν σαν σοφή για εμένα», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, φανερά συγκινημένη και πρόσθεσε: «Τα ηχητικά μηνύματα μου δίνουν δύναμη, αλλά ταυτόχρονα μου λείπει πολύ και δεν ξέρω αν κάνω καλό».

Χριστίνα Σάλτη: Η συγκίνηση για το «φευγιό» της μαμάς της

Η προσωπική εμπειρία της Χριστίνας Σάλτη με τη μητέρα της που ήταν επίσης συγκλονιστική. «Είναι πολύς καιρός που το παλεύαμε, επομένως ήταν αλλού η ενέργειά μου. «Έφυγε» από καρκίνο. Με τη μαμά μου ήμασταν τα πάντα, ζευγάρι, φίλες, μαμά – κόρη. Έχω και μια αδερφή. Τον Αύγουστο που ήμασταν δύσκολα, δεν μπορούσα να πάω σε κάποιες δουλειές. Έπρεπε να είναι κάποιος μαζί της. Ξεκίνησε από το παχύ έντερο, επομένως παιδιά, πρόληψη. Άργησε πολύ να το βρει. Ήταν τρίτου βαθμού. Δεν είχε σημάδια. Πίστευα ότι αν πάθαινε κάτι η μαμά μου θα πέθανα, αλλά το αντιμετωπίζω. Μου λες για τη μαμά στο ότι πέρασε καρκίνο, μου έλεγαν ότι τα παιδάκια περνάνε καρκίνο. Δε γίνεται και διαφορετικά. Είχα ενοχές ότι έβγαινα και τραγουδούσα ενώ η μητέρα μου ήταν στο νοσοκομείο».



Η Κατερίνα τόνισε τη σημασία της πρόληψης, καθώς η καθυστερημένη διάγνωση μπορεί να αποβεί μοιραία. «Παιδιά, πρόληψη. Κάντε εξετάσεις. Είναι σημαντικό να μην αμελεί κανείς τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές», τόνισε η παρουσιάστρια.

Η Χριστίνα Σάλτη για την απώλεια της μητέρας της

Παράλληλα, η τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη μοιράστηκε τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο της μητέρας της. «Σκέφτομαι ότι αύριο μπορεί να συμβεί και σε εμένα. Κάνω τακτικές εξετάσεις, και όλοι οι συγγενείς μου, μετά τη μαμά μου, πήγαν στον γιατρό για προληπτικούς ελέγχους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Και οι δύο γυναίκες στάθηκαν στη δύναμη της οικογένειας, της φιλίας και της αλληλεγγύης σε δύσκολες στιγμές.

