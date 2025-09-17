Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

«Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
17.09.25 , 16:40 GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!
17.09.25 , 16:37 Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.25 , 16:09 Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
17.09.25 , 15:56 Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star
17.09.25 , 15:56 Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη
17.09.25 , 15:53 Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
17.09.25 , 15:52 Αλέξης Φούκος: Η Επιτυχημένη Επέμβαση Τεχνικού Φακού Που Έκανε Στο Μάτι Του
17.09.25 , 15:37 «Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
17.09.25 , 15:16 Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά
17.09.25 , 14:48 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 14:47 Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
17.09.25 , 14:43 Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι δημιουργικά αγχωμένη γι’ αυτή τη σεζόν
17.09.25 , 14:41 «Θα σου κάνω μεγάλο κακό» - Ο καβγάς της Ειρήνης Μουρτζούκου με την Πόπη
17.09.25 , 14:38 Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»
ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο της καλύτερης φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Με αφορμή τη συνέντευξη του Γιώργου Παράσχου, η παρουσιάστρια συγκίνησε κάνοντας αναφορά στην φίλη της και σύντροφο του Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία πάλεψε γενναία αλλά έχασε τελικά τη μάχη με τον καρκίνο.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, μέσα από αυτή τη διαδικασία – πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους.

Η Αλεξάνδρα μου έλεγε – το θυμάμαι και ανατριχιάζω – ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι να δώσει μια συνέντευξη μετά για να μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους και τις άλλες γυναίκες να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορούν να βγουν νικητές. Δεν θέλω να το συζητήσω…» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 

Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Κατερίνα Καινούργιου στην κηδεία της καλής της φίλης- Φωτογραφία: NDP

Ντυμένη στα μαύρα κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι της η Κατερίνα Καινούργιου είχε πάει στο Κοιμητήριο Χολαργού για το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Στο πλευρό της ήταν και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής. 

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!!

Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Με όλη την δύναμη της ψυχής σου», ανέφερε μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και πάλεψε με αξιοπρέπεια και σθένος μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχε προχωρήσει σε ογκεκτομή και στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπεία αλλά και ανοσοθεραπεία. Για πολλούς μήνες κρατούσε κρυφή και σε πολύ κλειστό κύκλο τη μάχη που έδινε για την υγεία της, αλλά στη συνέχεια θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα της και στέλνοντας μηνύματα ελπίδας σε γυναίκες που δίνουν την ίδια μάχη.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top