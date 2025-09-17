Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο της καλύτερης φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Με αφορμή τη συνέντευξη του Γιώργου Παράσχου, η παρουσιάστρια συγκίνησε κάνοντας αναφορά στην φίλη της και σύντροφο του Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία πάλεψε γενναία αλλά έχασε τελικά τη μάχη με τον καρκίνο.

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, μέσα από αυτή τη διαδικασία – πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους.

Η Αλεξάνδρα μου έλεγε – το θυμάμαι και ανατριχιάζω – ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι να δώσει μια συνέντευξη μετά για να μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους και τις άλλες γυναίκες να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορούν να βγουν νικητές. Δεν θέλω να το συζητήσω…» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Κατερίνα Καινούργιου στην κηδεία της καλής της φίλης- Φωτογραφία: NDP

Ντυμένη στα μαύρα κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι της η Κατερίνα Καινούργιου είχε πάει στο Κοιμητήριο Χολαργού για το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Στο πλευρό της ήταν και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!!

Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Με όλη την δύναμη της ψυχής σου», ανέφερε μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και πάλεψε με αξιοπρέπεια και σθένος μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχε προχωρήσει σε ογκεκτομή και στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπεία αλλά και ανοσοθεραπεία. Για πολλούς μήνες κρατούσε κρυφή και σε πολύ κλειστό κύκλο τη μάχη που έδινε για την υγεία της, αλλά στη συνέχεια θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα της και στέλνοντας μηνύματα ελπίδας σε γυναίκες που δίνουν την ίδια μάχη.