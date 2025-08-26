Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Η Κατερίνα Καινούργιου ντυμένη στα μαύρα έφτασε στο κοιμητήριο

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: intimenews
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βαρύ κλίμα έγινε η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου το μεσημέρι της Τρίτης στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη που τα τελευταία δυο χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε σήμερα και η οικογένεια, ο Ντέμης Νικολαΐδης- ο τελευταίος της σύντροφος - και καλοί της φίλοι, ανάμεσά τους η κολλητή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, της είπαν το τελευταίο αντίο.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης βυθισμένος σε βαρύ πένθος στεκόταν έξω από την εκκλησία φορώντας συνεχώς μαύρα γυαλιά

Ο Ντέμης Νικολαΐδης βυθισμένος σε βαρύ πένθος στεκόταν έξω από την εκκλησία φορώντας συνεχώς μαύρα γυαλιά / Φωτογραφία:Ιntimenews

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Ντέμης Νικολαΐδης - Φωτογραφία:Ιntimenews

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ εμφανίστηκε συγκινημένος έξω από τον Ιερό Ναό, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην Κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου:

Ντέμης Νικολαΐδης / Φωτογραφία: NDP

Ντυμένη στα μαύρα κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι της η Κατερίνα Καινούργιου κατέφτασε στο Κοιμητήριο Χολαργού για το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Η Κατερίνα Καινούργιου έφτασε κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο και ντυμένη στα μαύρα - Φωτογραφία:Ιntimenews

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Κατερίνα Καινούργιου - Φωτογραφία: NDP

Οι δύο τους συνδέονταν με μια δυνατή φιλία ετών, ενώ η είδηση του θανάτου σόκαρε την Κατερίνα Καινούργιου η οποία αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. 

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!!

Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Με όλη την δύναμη της ψυχής σου», ανέφερε μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας.

Η οικογένειά της αντί στεφάνων, ζήτησε τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Φωτογραφία:Ιntimenews

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Φωτογραφία:Ιntimenews

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και πάλεψε με αξιοπρέπεια και σθένος μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχε προχωρήσει σε ογκεκτομή και στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπεία αλλά και ανοσοθεραπεία. Για πολλούς μήνες κρατούσε κρυφή και σε πολύ κλειστό κύκλο τη μάχη που έδινε για την υγεία της, αλλά στη συνέχεια θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα της και στέλνοντας μηνύματα ελπίδας σε γυναίκες που δίνουν την ίδια μάχη.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Στο πλευρό της, μέχρι το τραγικό τέλος ήταν ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης. Ήταν κοντά της ανελλιπώς στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", όπου νοσηλευόταν μετά τη δραματική επιδείνωση της υγείας της.

O Ντέμης Νικολαΐδης και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάϊο του 2023. Ήταν η ημέρα που η κιτρινόμαυρη ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο και ο άλλοτε πρόεδρος της ΑΕΚ δεν έκρυβε τη χαρά του.

ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
