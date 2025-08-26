Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του 

Συντετριμμένοι έφτασαν συγγενείς και φίλοι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου στην κηδεία της που έγινε στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης στο Κοιμητήριο του Χολαργού.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους αγαπημένους της.

Από νωρίς το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου βρέθηκαν στο Κοιμητήριο Χολαργού στην κηδεία της, για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα. Ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης, έφτασε στην εκκλησία μαζί με την κόρη του, Μελίνα, με ταξί.

To παρών στην κηδεία έδωσαν και οι καλοί φίλοι του Ντέμη, Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση έφτασε και η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια ήταν αδελφική φίλης της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής / Φωτογραφία: NDP

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής / Φωτογραφία: NDP

Οι φίλες της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έφτασαν στο Κοιμητήριο ντυμένες στα μαύρα / Φωτογραφία: InTime

Αντώνης Νικοπολίδης / Φωτογραφία: InTime

Γιώργος Καραγκούνης / Φωτογραφία: InTime

Κώστας Κατσουράνης / Φωτογραφία: InTime

Kώστας Κατσουράνης - Αμαλία Γουδέβενου / Φωτογραφία: NDP

Ο Σάββας Πούμπουρας με τη σύζυγό του, Αρετή / Φωτογραφία: NDP

O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης / Φωτογραφία: NDP

Κατερίνα Λάσπα / Φωτογραφία: NDP

H μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου υποβασταζόμενη βγήκε από την εκκλησία / Φωτογραφία: NDP

H μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου / Φωτογραφία: NDP

Ντέμης Νικολαΐδης / Φωτογραφία: InTime

Κατερίνα Καινούργιου / Φωτογραφία: InTime

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ντυμένος στα μαύρα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση / Φωτογραφία: InTime