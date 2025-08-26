Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του 

Συντετριμμένοι έφτασαν συγγενείς και φίλοι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου στην κηδεία της που έγινε στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης στο Κοιμητήριο του Χολαργού.
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους αγαπημένους της.
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Από νωρίς το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου βρέθηκαν στο Κοιμητήριο Χολαργού στην κηδεία της, για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα. Ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης, έφτασε στην εκκλησία μαζί με την κόρη του, Μελίνα, με ταξί.
To παρών στην κηδεία έδωσαν και οι καλοί φίλοι του Ντέμη, Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση έφτασε και η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια ήταν αδελφική φίλης της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής / Φωτογραφία: NDP
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής / Φωτογραφία: NDP
Οι φίλες της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έφτασαν στο Κοιμητήριο ντυμένες στα μαύρα / Φωτογραφία: InTime
Αντώνης Νικοπολίδης / Φωτογραφία: InTime
Γιώργος Καραγκούνης / Φωτογραφία: InTime
Κώστας Κατσουράνης / Φωτογραφία: InTime
Kώστας Κατσουράνης - Αμαλία Γουδέβενου / Φωτογραφία: NDP
Ο Σάββας Πούμπουρας με τη σύζυγό του, Αρετή / Φωτογραφία: NDP
O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης / Φωτογραφία: NDP
Κατερίνα Λάσπα / Φωτογραφία: NDP
H μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου υποβασταζόμενη βγήκε από την εκκλησία / Φωτογραφία: NDP
H μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου / Φωτογραφία: NDP
Φωτογραφία: NDP
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Φωτογραφία: InTime
Ντέμης Νικολαΐδης / Φωτογραφία: InTime
Κατερίνα Καινούργιου / Φωτογραφία: InTime
Ο Ντέμης Νικολαΐδης ντυμένος στα μαύρα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση / Φωτογραφία: InTime
