Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία

Η συγκινητική ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τη μάχη της με τον καρκίνο / Βίντεο: Happy Day

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 41 ετών, μετά από μία γενναία, πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η ίδια είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στις αρχές του 2025. Είχε μοιραστεί την προσωπική της ιστορία με τους διαδικτυακούς της φίλους στέλνοντας ένα μήνυμα θάρρους: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε». Η Αλεξάνδρα επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της, προκειμένου να δώσει δύναμη σε όσους βρίσκονται σε παρόμοια θέση με εκείνη.

Ο καρκίνος του μαστού που αντιμετώπισε

Η Αλεξάνδρα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε ογκεκτομή, ώστε να αφαιρεθεί ο όγκος, και στη συνέχεια ακολούθησε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Παρά την αρχική ύφεση και την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση, η ασθένεια δυστυχώς επανεμφανίστηκε με επιθετικότητα, συνοδευόμενη από μεταστάσεις που επηρέασαν ζωτικά όργανα. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η Αλεξάνδρα «έφυγε» περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η στάση της απέναντι στην ασθένεια

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοθαύμαστο θάρρος και δύναμη. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις δημόσιες εμφανίσεις της, μοιράστηκε την καθημερινότητά της, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες της μάχης με τον καρκίνο, προσφέροντας ελπίδα και υποστήριξη σε χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονταν στην ίδια θέση.

Η οικογένεια και οι φίλοι της την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, επισημαίνοντας την αξιοπρέπεια, το θάρρος και την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετώπισε την ασθένεια.



Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες, με περίπου 2 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία, όπως χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης, αλλά ορισμένες μορφές μπορεί να εξελιχθούν επιθετικά, όπως συνέβη στην περίπτωση της Αλεξάνδρας.