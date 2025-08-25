Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή στα 41 της έτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 16:50 Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως
25.08.25 , 16:42 Οδοντωτός: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών
25.08.25 , 16:12 Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
25.08.25 , 15:47 Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
25.08.25 , 15:46 KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό
25.08.25 , 15:32 Ζεφύρι: «Ξύπνησε» παλιά βεντέτα - Άγρια συμπλοκή με δυο τραυματίες
25.08.25 , 15:25 Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
25.08.25 , 14:27 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
25.08.25 , 14:27 Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η συγκινητική ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τη μάχη της με τον καρκίνο / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 41 ετών, μετά από μία γενναία, πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;

αλεξανδρα νικολαϊδου

Η ίδια είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στις αρχές του 2025. Είχε μοιραστεί την προσωπική της ιστορία με τους διαδικτυακούς της φίλους στέλνοντας ένα μήνυμα θάρρους: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε». Η Αλεξάνδρα επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της, προκειμένου να δώσει δύναμη σε όσους βρίσκονται σε παρόμοια θέση με εκείνη.

Ο καρκίνος του μαστού που αντιμετώπισε

Η Αλεξάνδρα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε ογκεκτομή, ώστε να αφαιρεθεί ο όγκος, και στη συνέχεια ακολούθησε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Παρά την αρχική ύφεση και την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση, η ασθένεια δυστυχώς επανεμφανίστηκε με επιθετικότητα, συνοδευόμενη από μεταστάσεις που επηρέασαν ζωτικά όργανα. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η Αλεξάνδρα «έφυγε» περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η στάση της απέναντι στην ασθένεια

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοθαύμαστο θάρρος και δύναμη. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις δημόσιες εμφανίσεις της, μοιράστηκε την καθημερινότητά της, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες της μάχης με τον καρκίνο, προσφέροντας ελπίδα και υποστήριξη σε χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονταν στην ίδια θέση.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου που της στοίχισε τη ζωή

Η οικογένεια και οι φίλοι της την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, επισημαίνοντας την αξιοπρέπεια, το θάρρος και την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετώπισε την ασθένεια.


Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες, με περίπου 2 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία, όπως χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης, αλλά ορισμένες μορφές μπορεί να εξελιχθούν επιθετικά, όπως συνέβη στην περίπτωση της Αλεξάνδρας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top