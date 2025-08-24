Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;

Η επιθυμία της οικογένειάς της

Η συγκινητική ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τη μάχη της με τον καρκίνο / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, νικημένη από τον καρκίνο. 

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Το τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη θα πουν συγγενείς και φίλοι την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Χολαργού. 

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα

Την αποκάλυψη έκανε η οικογένειά της, η οποία μέσω ανακοίνωσής της ζητά αντί στεφάνων να δοθούν τα έσοδα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. 

Το «αντίο» από τις αδελφές της και την οικογένειά της

«Εχθές αποχαιρετήσαμε την μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. 

Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε.
Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας.
Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας.
Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. 

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
