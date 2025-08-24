Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα

Το μακροσκελές κείμενο της παρουσιάστριας που «ραγίζει» καρδιές

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Η συγκινητική ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τη μάχη της με τον καρκίνο / Alpha (αρχείου)
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο ο θάνατος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών. 

Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη δεν κατάφερε να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή το βράδυ του Σαββατού 23 Αυγούστου.

Λίγες ώρες μετά η Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποίησε μια σπαρακτική ανάρτηση μέσα από την οποία αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. 

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Συγκλονισμένη από τον πρόωρο χαμό της φίλης της, η παρουσιαστρια έγραψε: «Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ…
Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους !!!
Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους…
Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου !
Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλη? γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο,αισιοδοξία,καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!
Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου !
Ήσουν πάντα εκεί για όλους …

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου…
Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό

«Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρομο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…»??
Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά,να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια…

Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …». 

Συνόδευσε το μακροσκελές κείμενό της με προσωπικές στιγμές της εκλιπούσας, αλλά και κοινά τους φωτογραφίες. 

 

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
