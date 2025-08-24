Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα

Α. Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτησή της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για τη μάχη της με τον καρκίνο / Alpha (αρχείου)

Βαρύ πένθος για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «πάλεψε» σκληρά με τον καρκίνο με θάρρος και πίστη, δίνοντας παράδειγμα σε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα, τις τελευταίες 10 μέρες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό αφού η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για την μάχη με τον καρκίνο / Instagram

Η ασθένεια αρχικά έδειχνε να είναι σε ύφεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου είχε υποβληθεί σε αγωγή, εκτιμούσαν ότι η πορεία της υγείας της θα εξελισσόταν θετικά. Ωστόσο, οι εξελίξεις δε δικαίωσαν τις εκτιμήσεις τους, όπως συχνά συμβαίνει σε ογκολογικές περιπτώσεις.

Ο καρκίνος επανεμφανίστηκε με ιδιαίτερη επιθετικότητα, συνοδευόμενος από μεταστάσεις που περιόριζαν δραματικά τις ελπίδες για βελτίωση, παρά την ψυχική δύναμη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και τις προσπάθειες των γιατρών που την παρακολουθούσαν.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου κατέληξε στον Ευαγγελισμό, το βράδυ του Σαββάτου 23/8 / NDP (ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ)

Από τις αρχές Αυγούστου η υγεία της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση, κάνοντας τη μάχη της ολοένα και πιο δύσκολη. Η 41χρονη κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου, νοσηλευόμενη στον «Ευαγγελισμό».

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η σχέση με τον Ντέμη και η μάχη με τον καρκίνο

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου σπούδασε στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν στον χώρο της ένδυσης, ενώ είχε εμφανιστεί και ως ηθοποιός στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Από το 2022 διατηρούσε σχέση με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τον δεσμό τους μακριά από τη δημοσιότητα, όμως τον Μάιο του 2023 πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά στις αρχές της χρονιάς για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, αποκαλύπτοντας ότι είχε υποβληθεί σε ογκεκτομή και ακολούθησε θεραπείες, όπως χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν συνεχώς ο Ντέμης Νικολαΐδης, στηρίζοντάς την σε κάθε στάδιο της δύσκολης πορείας της.