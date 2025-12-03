«Σεισμός» στον χώρο της μόδας: Η Prada εξαγόρασε τον οίκο Versace

Mega deal, ύψους 1,4 δισ. δολαρίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
03.12.25 , 12:15 Αγρότες στις Σέρρες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και πάνε στο τελωνείο
03.12.25 , 12:10 Νέοι κανόνες στην Ε.Ε. για τα πακέτα διακοπών - Τι θα ισχύει για ακυρώσεις
03.12.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»
03.12.25 , 12:06 GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»
03.12.25 , 12:04 Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Το σχόλιο του για την Ελένη Μενεγάκη
03.12.25 , 11:40 Η Ελλάδα το καλύτερο μέρος στον κόσμο για τους ξένους συνταξιούχους
03.12.25 , 11:27 Cash or Trash: Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών!
03.12.25 , 11:07 Μαρία Κατσανδρή: Το Σικάγο, οι γονείς & ο έρωτας που ακολούθησε στο Παρίσι
03.12.25 , 11:06 Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό
03.12.25 , 10:50 Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κόντρα τηλεόρασης - YouTube»
03.12.25 , 10:48 ΑμεΑ:Αντιμετωπίζοντας διακρίσεις & περιθωριοποίηση- Η έρευνα για την Ελλάδα
03.12.25 , 10:42 Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»
03.12.25 , 10:41 Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την ΕΕ
03.12.25 , 10:35 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος που σκότωσε τον Σωτήρη
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Άκης Πετρετζίκης: Το ανατρεπτικό look που «αναστάτωσε» τα social media
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Η Prada εξαγόρασε τον οίκο Versace για 1,4 δισ. δολάρια - Βίντεο AP και Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Prada Group εξαγόρασε τον ιταλικό οίκο μόδας Versace, επιτυγχάνοντας μια ιστορική εξαγορά στον χώρο της μόδας, με το deal να καταλήγει στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 

 

Τζιάνι Βερσάτσε: Δολοφονήθηκε από έναν ζιγκολό serial killer!

Η εξαγορά του οίκου Versace από την Prada ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον διάσημο ιταλικό οίκο μόδας κι ενισχύει τη θέση του στον διεθνή χώρο. 

εξαγορά της Versace από την Prada 1

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά ολοκληρώθηκε έναντι 1,25 δισ. ευρώ (περίπου 1,4 δισ. δολάρια) και πλέον θα βρεθούν υπό την ίδια στέγη ο οίκος Versace που φημίζεται για τις αισθησιακές σιλουέτες που διαμορφώνει με τις δημιουργίες του, η «ugly chic» αισθητική της Prada και η νεανική προσέγγιση της Miu Miu.

Jennifer Lopez: Φόρεσε ξανά το θρυλικό πράσινο φόρεμα Versace

H Versace αντιμετώπιζε προβλήματα μετά από την πανδημία του κορωνοϊού και η εξαγορά της έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για τον ιστορικό οίκο μόδας. Η Prada επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την έγκριση όλων των κανονιστικών αρχών. 

εξαγορά της Versace από την Prada 2

Versace: Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία

Ο κληρονόμος της Prada, Λορέντσο Μπερτέλι, γιος της Μιούτσια Πράντα και επί χρόνια πρόεδρος του ομίλου Πατρίτσιο Μπαρτέλι αναλαμβάνει πλέον εκτελεστικός πρόεδρος του οίκου Versace και παράλληλα διευθυντής μάρκετινγκ μόδας και επικεφαλής βιωσιμότητας. 

Eπικό φινάλε για την Donatella Versace – Οι «θρύλοι» της μόδας ξανά μαζί στην πασαρέλα

Ο ίδιος δήλωσε πως δε θα προχωρήσει άμεσα σε εκτελεστικές αλλαγές, όμως παράλληλα σημείωσε πως ο οίκος έχει μείνει πίσω σε εμπορικές αποδόσεις και διαθέτει ανεκμετάλλευτο σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. 

εξαγορά της Versace από την Prada 3

Αναλυτές, όπως ο Λούκα Σόλκα της Sanford C. Bernstein, τόνισαν ότι η ελκυστικότητα της συμφωνίας έγκειται στο ότι συνδυάζει «την μινιμαλιστική Prada με τη μαξιμαλιστική Versace» πράγμα που σημαίνει ότι οι μάρκες δεν ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες. 

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Versace έχει προ πολλού περάσει την περίοδο της μεγαλύτερης δόξας της και ότι θα αποτελέσει πρόκληση να ξαναγίνει επίκαιρη. «Θα πρέπει να εφεύρουν κάτι που θα κάνει το brand ελκυστικό, επιθυμητό και ενδιαφέρον ξανά», τόνισε.

εξαγορά της Versace από την Prada 4

Πάντως, σημαντικές αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει στη δημιουργική κατεύθυνση του οίκου, με τον νέο σχεδιαστή Ντάριο Βιτάλε, ο οποίος ήταν προηγουμένως επικεφαλής σχεδίου της Miu Miu. 

Ο Βιτάλε παρουσίασε την πρώτη του συλλογή τον Σεπτέμβριο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Αν και οι κριτικές ήταν μεικτές, οι αγοραστές υποδέχθηκαν θετικά τη δυναμική, χρωματιστή προσέγγιση με αναφορές στα 80’s.

Εξαγορά Versace: Στόχος η διαφυγή από το παρελθόν 

Η εξαγορά έρχεται σε μια περίοδο όπου το Capri Holdings δυσκολευόταν να διατηρήσει τη θέση της τολμηρής σε ύφος Versace μέσα στη σύγχρονη τάση του «ήσυχου πολυτελούς» στυλ. 

εξαγορά της Versace από την Prada 5

Η Versace αποτελούσε το 20% των εσόδων της Capri Holdings το 2024, ενώ για τον Όμιλο Prada, που ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 17% στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, αναμένεται να αντιστοιχεί στο 13% των εσόδων το, η Miu Miu στο 22% και η Prada στο 64%.

Μετά την εξαγορά η Versace μπαίνει στο ιταλικό σύστημα παραγωγής της Prada. Αυτό περιλαμβάνει εργοστάσια δερμάτινων ειδών και υποδημάτων, ενώ ο όμιλος έχει επενδύσει φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ στην εφοδιαστική αλυσίδα του, επιπλέον των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επενδύθηκαν από το 2019 έως το 2024.

Πέρα από αυτά η Prada έχει δική της ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους σχεδιαστές σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PRADA
 |
VERSACE
 |
MΟΔΑ
 |
ΕΞΑΓΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top