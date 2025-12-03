«Σεισμός» στον χώρο της μόδας: Η Prada εξαγόρασε τον οίκο Versace

Η Prada Group εξαγόρασε τον ιταλικό οίκο μόδας Versace, επιτυγχάνοντας μια ιστορική εξαγορά στον χώρο της μόδας, με το deal να καταλήγει στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξαγορά του οίκου Versace από την Prada ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον διάσημο ιταλικό οίκο μόδας κι ενισχύει τη θέση του στον διεθνή χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά ολοκληρώθηκε έναντι 1,25 δισ. ευρώ (περίπου 1,4 δισ. δολάρια) και πλέον θα βρεθούν υπό την ίδια στέγη ο οίκος Versace που φημίζεται για τις αισθησιακές σιλουέτες που διαμορφώνει με τις δημιουργίες του, η «ugly chic» αισθητική της Prada και η νεανική προσέγγιση της Miu Miu.

H Versace αντιμετώπιζε προβλήματα μετά από την πανδημία του κορωνοϊού και η εξαγορά της έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για τον ιστορικό οίκο μόδας. Η Prada επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την έγκριση όλων των κανονιστικών αρχών.

Versace: Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία

Ο κληρονόμος της Prada, Λορέντσο Μπερτέλι, γιος της Μιούτσια Πράντα και επί χρόνια πρόεδρος του ομίλου Πατρίτσιο Μπαρτέλι αναλαμβάνει πλέον εκτελεστικός πρόεδρος του οίκου Versace και παράλληλα διευθυντής μάρκετινγκ μόδας και επικεφαλής βιωσιμότητας.

Ο ίδιος δήλωσε πως δε θα προχωρήσει άμεσα σε εκτελεστικές αλλαγές, όμως παράλληλα σημείωσε πως ο οίκος έχει μείνει πίσω σε εμπορικές αποδόσεις και διαθέτει ανεκμετάλλευτο σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.

Αναλυτές, όπως ο Λούκα Σόλκα της Sanford C. Bernstein, τόνισαν ότι η ελκυστικότητα της συμφωνίας έγκειται στο ότι συνδυάζει «την μινιμαλιστική Prada με τη μαξιμαλιστική Versace» πράγμα που σημαίνει ότι οι μάρκες δεν ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Versace έχει προ πολλού περάσει την περίοδο της μεγαλύτερης δόξας της και ότι θα αποτελέσει πρόκληση να ξαναγίνει επίκαιρη. «Θα πρέπει να εφεύρουν κάτι που θα κάνει το brand ελκυστικό, επιθυμητό και ενδιαφέρον ξανά», τόνισε.

Πάντως, σημαντικές αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει στη δημιουργική κατεύθυνση του οίκου, με τον νέο σχεδιαστή Ντάριο Βιτάλε, ο οποίος ήταν προηγουμένως επικεφαλής σχεδίου της Miu Miu.

Ο Βιτάλε παρουσίασε την πρώτη του συλλογή τον Σεπτέμβριο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Αν και οι κριτικές ήταν μεικτές, οι αγοραστές υποδέχθηκαν θετικά τη δυναμική, χρωματιστή προσέγγιση με αναφορές στα 80’s.

Εξαγορά Versace: Στόχος η διαφυγή από το παρελθόν

Η εξαγορά έρχεται σε μια περίοδο όπου το Capri Holdings δυσκολευόταν να διατηρήσει τη θέση της τολμηρής σε ύφος Versace μέσα στη σύγχρονη τάση του «ήσυχου πολυτελούς» στυλ.

Η Versace αποτελούσε το 20% των εσόδων της Capri Holdings το 2024, ενώ για τον Όμιλο Prada, που ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 17% στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, αναμένεται να αντιστοιχεί στο 13% των εσόδων το, η Miu Miu στο 22% και η Prada στο 64%.

Μετά την εξαγορά η Versace μπαίνει στο ιταλικό σύστημα παραγωγής της Prada. Αυτό περιλαμβάνει εργοστάσια δερμάτινων ειδών και υποδημάτων, ενώ ο όμιλος έχει επενδύσει φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ στην εφοδιαστική αλυσίδα του, επιπλέον των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επενδύθηκαν από το 2019 έως το 2024.

Πέρα από αυτά η Prada έχει δική της ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους σχεδιαστές σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.