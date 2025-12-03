Αναστάσιος Ράμμος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου άλμπουμ του Αναστάσιου Ράμμου με τίτλο «Δέκα» στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στο Θησείο.

Από την ξεχωριστή αυτή βραδιά δε θα μπορούσε να λείπει η σύντροφος του τραγουδιστή, Έφη Σακελλάρη η οποία είναι έγκυος και σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Κυοφορεί κοριτσάκι, όπως έχει γίνει γνωστό.

Μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του Αναστάστιου Ράμμου, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ του καλλιτέχνη.

Οι δυο τους πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό κι έλαμπαν από ευτυχία για όσα ζουν και όσα έρχονται.

Δες το στιγμιότυπο:

H σχέση του ζευγαριού μετρά σχεδόν δύο χρόνια, Ωστόσο, την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής το μόνο που ήταν γνωστό ήταν το μικρό όνομα της συντρόφου του Αναστάσιου, καθώς δεν υπήρχε ούτε μια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού στα social media.

Όσα είχε πει η Κατερίνα Ζαρίδη για το ζευγάρι

«Μίλησα το πρωί με την Έφη, να της δώσω τα συγχαρίκια. Ναι, τα παιδιά έκαναν σύμφωνο συμβίωσης και θα κάνουν και γάμο. Είναι στον έβδομο μήνα», είχε πει τότε η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία αποκάλυψε μάλιστα ότι ίσως να είναι κουμπάρα.

«Μίλησα με τα παιδιά, ήθελα να το κάνω. Βεβαίως, αν μου κάνουν την τιμή, με πολλή χαρά... μία κουμπαριά μπορώ να την κάνω. Τώρα θα είναι σε γάμο, θα είναι σε βάφτιση; Τον λατρεύω, είναι οικογένεια ούτως ή άλλως», είπε.