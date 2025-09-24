Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!

Το πρώτο του παιδί περιμένει ο γνωστός τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος, καθώς η σύντροφός του, Έφη, διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Την είδηση αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno, με την Κατερίνα Ζαρίφη, στενή φίλη του τραγουδιστή, να παίρνει τον λόγο επιβεβαιώνοντας τα ευχάριστα.

Αναστάσιος Ράμμος και Κατερίνα Ζαρίφη στον τελικό του J2US, το 2020/ NDP

«Μίλησα το πρωί με την Έφη, να της δώσω τα συγχαρίκια. Ναι, τα παιδιά έκαναν σύμφωνο συμβίωσης και θα κάνουν και γάμο. Είναι στον έβδομο μήνα», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία αποκάλυψε μάλιστα ότι ίσως να είναι κουμπάρα.

«Μίλησα με τα παιδιά, ήθελα να το κάνω. Βεβαίως, αν μου κάνουν την τιμή, με πολλή χαρά... μία κουμπαριά μπορώ να την κάνω. Τώρα θα είναι σε γάμο, θα είναι σε βάφτιση; Τον λατρεύω, είναι οικογένεια ούτως ή άλλως», είπε.

H σχέση του ζευγαριού μετρά ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το μόνο που είναι γνωστό είναι το μικρό όνομα της συντρόφου του τραγουδιστή, καθώς δεν υπάρχει ούτε μια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού στα social media.