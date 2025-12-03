Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι ξεψύχησαν πλάι πλάι - Ήταν μαζί από 15 χρόνων

Τους βρήκε ο εγγονός τους - Είχαν χάσει τον γιο τους πριν έναν χρόνο

STAR.GR
Ελλαδα
Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι. Ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους από τον εγγονό τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου ο εγγονός του ζευγαριού τους επισκέφτηκε, όπως συνήθιζε, και βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα. Ο παππούς και η γιαγιά του ήταν πλάι πλάι, νεκροί στο μπαλκόνι. 

Πύργος: Ηλικιωμένο ζευγάρι «έφυγε» με διαφορά λίγων λεπτών

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», ανέφερε γειτόνισσα στο Mega.

Ο εγγονός του ζευγαριού είχε χάσει και τον πατέρα του πριν από λίγο καιρό, ο οποίος ξεψύχησε στα χέρια του. 

«Εγώ είχα πάει να τους πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», είπε στο Mega.

Kρήτη: «Έβαλα βεντούζες στον άντρα μου και πήρε φωτιά το σπίτι»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απώλεια του γιου τους, τούς είχε στοιχίσει και είχε επιδεινώσει την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. 

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί από 15 χρόνων. Ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα πέθαναν μαζί», συμπλήρωσε ο εγγονός.

«Χάσανε έναν γιο από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, είχαν καταπέσει πολύ», είπε γείτονας του ζευγαριού και πρόσθεσε:

Έκλεισαν τα λουτρά Σιδηροκάστρου - Μυστήριο με τον θάνατο του ζευγαριού

«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και όταν η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε, πήγε να βγει έξω έτσι όπως ήταν και μάλλον έπαθαν ανακοπή και οι δύο».

Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του.

Ανθρώπινη τραγωδία στην Κυψέλη: Πέθαναν αβοήθητοι από θερμοπληξία κι ασιτία

Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

