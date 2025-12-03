Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος που σκότωσε τον Σωτήρη

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο / Βίντεο αρχείου από δελτίο του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Και χρήση ναρκωτικών ουσιών, εκτός από αλκοόλ, είχε κάνει ο 29χρονος που σκότωσε με το όχημά του τον άτυχο Σωτήρη στη Λούτσα.

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του νεαρού άνδρα, βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν αποδείχθηκε ότι ο 29χρονος ήταν υπό την επήρεια μέθης την ώρα του θανατηφόρου τροχαίου, αφού τα αποτελέσματα αποκάλυψαν συγκέντρωση αλκοόλ 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το όριο του ΚΟΚ, που είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο.

O 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Η τραγωδία σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όπου ο 29χρονος οδηγός, όπως φαίνεται από τα σοκαριστικά βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα και αμέσως μετά σε δεύτερο, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα: ο 24χρονος που σκοτώθηκε, η μητέρα του, η αδερφή του και η 21χρονη σύντροφος του θύματος. Εκείνη τη στιγμή φόρτωναν αντικείμενα στο πορτ μπαγκάζ.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα παρέσυρε τους πεζούς, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο του 24χρονου και σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης.

Ο άτυχος Σωτήρης που βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, εκτοξεύτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κράσπεδο, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία. 

Φωτογραφίες από το σημείο του φονικού τροχαίου: 

Τροχαίο Λούτσα

Intime (Γιάννης Λιάκος)

Τροχαίο στη Λούτσα με έναν νεκρό

Τροχαίο στη Λούτσα με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες

