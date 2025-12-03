Άγριο έγκλημα στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου Χαρκόβου

Άδειασαν τους λογαριασμούς του με κρυπτονομίσματα

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Heinz-Peter Bader)
Βιέννη: Έκαψαν Ζωντανό Τον Γιο Του Αντιδημάρχου Χαρκόβου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Αυστρίας σχετικά με την άγρια δολοφονία του 21χρονου φοιτητή από την Ουκρανία, γιου του αντιδημάρχου του Χάρκοβο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την προηγούμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο του πατέρα του, μια Mercedes, σε υπόγειο χώρο στάθμευσης συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Donaustadt. Ο συναγερμός για πυρκαγιά το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου οδήγησε στην αποκάλυψη του εγκλήματος, καθώς το όχημα είχε καταστραφεί ολοσχερώς και στο πίσω κάθισμα εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του φοιτητή.

Η έρευνα των αρχών έδειξε πως το θύμα είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό από συμφοιτητή του πριν μεταφερθεί στο αυτοκίνητο, όπου φέρεται να υπέστη βασανιστήρια. Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 21χρονος κάηκε ζωντανός.

Άδειασαν τους λογαριασμούς του με κρυπτονομίσματα

Την προηγούμενη ημέρα η οικογένειά του είχε δηλώσει την ανησυχία της, καθώς δεν κατάφερνε να επικοινωνήσει μαζί του. Όταν διαπιστώθηκε ότι οι λογαριασμοί του σε κρυπτονομίσματα είχαν αδειάσει, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Πληροφορίες της εφημερίδας Krone αναφέρουν πως ο φοιτητής διέμενε προσωρινά σε πολυτελές διαμέρισμα, πιθανόν με τη σύντροφό του και το παιδί τους.

Στο Χάρκοβο, η είδηση του θανάτου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη. Ο δήμαρχος της πόλης αρνήθηκε να σχολιάσει επί της ουσίας το γεγονός, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπική τραγωδία της οικογένειας.

Δύο άνδρες ουκρανικής καταγωγής, ηλικίας 19 και 45 ετών, έχουν συλληφθεί από τις ουκρανικές αρχές ως ύποπτοι για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι δύο φέρονται να εγκατέλειψαν την Αυστρία μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, τα οποία ενδέχεται να προήλθαν από γρήγορη μετατροπή κρυπτονομισμάτων.

Οι αυστριακές αρχές, πάντως, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη το ύψος των χρημάτων που πιθανόν αφαίρεσαν οι δράστες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
