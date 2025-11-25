Μαρέβα Γκραμπόφσκι -  Μητσοτάκη: Τι είπε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών

Καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα (Sheikha Moza Bint Nasser) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη μίλησε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου. Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!» επισημαίνει στο βίντεο η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη αναφέρει επίσης ότι «εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή! Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν! Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media. Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, τη μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!».

