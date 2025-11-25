Μαρέβα Γκραμπόφσκι -  Μητσοτάκη: Τι είπε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών

«Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να μάθουν μέσα από την ανθρώπινη επαφή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 20:17 Renault 5 E-Tech Electric - Dacia Bigster: Υποψήφια για διάκριση
25.11.25 , 20:15 Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
25.11.25 , 20:14 Κατερίνα Καινούργιου: Το δημόσιο μήνυμα ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
25.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;
25.11.25 , 19:43 Με φυλάκιση κινδυνεύει η Κιάρα Φεράνι – Κατηγορείται για απάτη
25.11.25 , 19:17 Νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης από σήμερα - Τι αλλάζει
25.11.25 , 18:56 Καρδίτσα: 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα μετά από ανάφλεξη σε τζάκι
25.11.25 , 18:40 Η Γαλλία επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία
25.11.25 , 18:37 Στεφανία Γονίδη: Το νέο της τραγούδι έχει τον τίτλο «Χειμώνιασε»
25.11.25 , 18:19 Τηλεφωνικές απάτες: Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία
25.11.25 , 18:16 Ρώμη: Βίασαν ομαδικά 18χρονη μπροστά στα μάτια του συντρόφου της
25.11.25 , 18:08 Chery Tiggo 4: Υποψήφιο για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα»
25.11.25 , 18:04 Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»
25.11.25 , 17:57 Μαρέβα Γκραμπόφσκι -  Μητσοτάκη: Τι είπε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών
25.11.25 , 17:47 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα…»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;
Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα (Sheikha Moza Bint Nasser) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη μίλησε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation. 

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου. Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!» επισημαίνει στο βίντεο η σύζυγος του πρωθυπουργού. 

Έρευνα Star: Ψυχική ασθένεια ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια - Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη αναφέρει επίσης ότι «εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή! Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν! Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media. Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, τη μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!». 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
 |
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
SOCIAL MEDIA
 |
QATAR FOUNDATION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top