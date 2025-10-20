Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο

Αντίδραση και από Μενδώνη για το δείπνο στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αρνητικά σχολίασε η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου, να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σε μια συγκυρία μάλιστα που έχει επανεκκινήσει η συζήτηση για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.  

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της κόρης της

«Η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη» έγραψε συγκεκριμένα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στα social media για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο.

 

Λονδίνο: Fashion show στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα- Oργή Μενδώνη

Μενδώνη για δείπνο Βρετανικού Μουσείου: Προσβλητικές ενέργειες για τα πολιτιστικά αγαθά που θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Κριτική στη διοργάνωση του δείπνου άσκησε επίσης η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία ανέφερε:   

Η «κατσάδα» της Μενδώνη στην προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Αργολίδας

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, στην  αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. 

Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας, που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. 

Guardian: «Προχωρημένες οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

 

