Καρδίτσα: 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα μετά από ανάφλεξη σε τζάκι

Ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα και σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση από το νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα έπειτα από ατύχημα που συνέβη μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karditsapress.gr, το συμβάν σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, την ώρα που στο σπίτι προσπαθούσαν να ανάψουν το τζάκι. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα.