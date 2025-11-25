Με φυλάκιση κινδυνεύει η Κιάρα Φεράνι – Κατηγορείται για απάτη

Κ. Καινούργιου για Κιάρα Φεράνι: «Με το που το έμαθα, απογοητεύτηκα, δεν την ήθελα καθόλου»

Το Γραφείο του Εισαγγελέα του Μιλάνου ζήτησε ποινή 1 έτους και 8 μηνών σε βάρος της διάσημης Ιταλίδας influencer Κιάρα Φεράνι, η οποία δικάζεται κατηγορούμενη για απάτη κατά την προώθηση γλυκών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Την ίδια ποινή ζήτησαν οι εισαγγελικοί λειτουργοί Εουτζένιο Φούσκο και Κριστιάν Μπαρίλι και για τον πρώην στενό συνεργάτη της Φεράνι, Φάμπιο Νταμάτο, ενώ για τον ιδιοκτήτη και CEO της Cerealitalia, Φραντσέσκο Κανίλο, ζητήθηκε ποινή ενός έτους.

Η Κιάρα Φεράνι είναι η δημοφιλέστερη influencerτης Ιταλίας με 28 εκατομμύρια followers. Δικάζεται από τον Σεπτέμβριο για διακεκριμένη απάτη, αφού διαφήμισε ένα κέικ παντόρο, ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που μοιάζει με το πανετόνε, και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως με την αγορά τους θα συγκεντρώνονταν χρήματα για φιλανθρωπικά έργα ή κοινωνικούς σκοπούς.

Η υπόθεση αφορά την προώθηση των παντόρο σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Balocco, των οποίων η συσκευασία ανέφερε ότι η αγορά «στηρίζει το νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο». Ωστόσο, σύμφωνα με την ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM), η εντύπωση που δόθηκε στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική, καθώς η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει μόνο μία εφάπαξ δωρεά 50.000 ευρώ, και όχι δωρεά ανά προϊόν.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η AGCOM επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της επιχείρησης “Pandoro Pink Christmas”.

Η εταιρεία Balocco καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 420.000 ευρώ.

Η AGCOM διεξήγαγε επίσης έρευνα για πασχαλινά αυγά της μάρκας Ferragni που πωλούνταν το 2021 και 2022 και συνδέονταν επίσης με μια κοινωνική πρωτοβουλία.

Η Φεράνι είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «δυσανάλογες και άδικες», κάνοντας λόγο για «λανθασμένη επικοινωνία». Στο πλαίσιο επίλυσης των υποθέσεων, η 38χρονη influencer έχει καταβάλει συνολικά 3,4 εκατ. ευρώ:

1 εκατ. ευρώ ως δωρεά προς το νοσοκομείο,

1 εκατ. ευρώ ως πρόστιμο από την AGCM,

1,2 εκατ. ευρώ για διευθέτηση υπόθεσης σχετικά με φιλανθρωπικά πασχαλινά αυγά.

Αποχωρώντας από το δικαστήριο, η Φεράνι δήλωσε: «Πάντα ενεργήσαμε με καλή πίστη, κανείς δεν κέρδισε από αυτό. Είμαι αισιόδοξη, δεν μπορώ να πω περισσότερα».

Ο δικηγόρος της, Μαρτσέλο Μπάνα, σημείωσε: «Η αθωότητά της θα αποδειχθεί». Ο δικηγόρος της αναμένεται να επιχειρηματολογήσει στην επόμενη ακροαματική διαδικασία και η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

Εάν η κα. Φεράνι κριθεί ένοχη, είναι σχεδόν απίθανο να πάει στη φυλακή, καθώς η φυλάκιση για ποινές κάτω των 2 ετών στην Ιταλία είναι σπάνια.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή ως πολιτική αγωγή την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών, η οποία ζητά αποζημίωση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί το ποσό.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Δεκεμβρίου, όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους, ενώ η απόφαση αναμένεται τον Ιανουάριο.

Ποια είναι η Κιάρα Φεράνι

Η Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε την καριέρα της στα social media το 2009 με ένα μπλογκ μόδας, το “The Blonde Salad”, προτού αναδειχθεί σε μια σημαντική προσωπικότητα της ιταλικής μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, ξεκίνησε συνεργασίες με τους οίκους Dior, Chanel και Tod’s. Σύντομα, ήταν η διασημότερη influencer της Ιταλίας.

Καταγράφοντας τη γεμάτη λάμψη καθημερινότητά της και τη ζωή της με τον ράπερ Fedez, με τον οποίο χώρισαν το 2024, η Φεράνι χρησιμοποίησε τα social media ως μέσο για να λανσάρει τη δική της μάρκα ρούχων και μακιγιάζ. Όμως, οι κατηγορίες περί απάτης αμαύρωσαν τη φήμη της και τις συνεργασίες με τους διάσημους οίκους.