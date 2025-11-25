Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 25/11/2025 στο Star, η Έλενα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, ωστόσο η Έλενα δε βρήκε τον γρίφο μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.

Αν εσύ έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, πες την πριν οι δύο λέξεις αποκαλυφτούν στον πίνακα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης