Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Η Έλενα δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, αλλά ατύχησε...

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 25/11/2025 στο Star, η Έλενα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.     

Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!

Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, ωστόσο η Έλενα δε βρήκε τον γρίφο μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.  

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Αν εσύ έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, πες την πριν οι δύο λέξεις αποκαλυφτούν στον πίνακα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
