Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης

Πήρε αναρρωτική άδεια  - Η  προειδοποίηση της δολοφονημένης μητέρας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
25.11.25 , 22:19 Έφηβος κρεμόταν από γερανό για 7 ώρες - Βίντεο από τη δραματική διάσωση
25.11.25 , 22:18 Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025
25.11.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
25.11.25 , 22:10 Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!
25.11.25 , 22:08 Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» της Trendyol με την Gruppo Paparazzi
25.11.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
25.11.25 , 21:34 Κλήρωση Eurojackpot 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
25.11.25 , 21:34 Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»
25.11.25 , 21:16 Ηράκλειο: Ταμπέλα εκτοξεύτηκε από τον αέρα και χτύπησε 29χρονη στο κεφάλι!
25.11.25 , 21:16 Οι πρώτες γυναίκες Έφεδροι Αξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις!
25.11.25 , 21:15 Φάρμα: Άλλη μία πολύ σημαντική ατομική δοκιμασία ασυλίας!
25.11.25 , 20:53 Φωτεινή Πετρογιάννη: Τα ενσταντανέ για τα πρώτα γενέθλια του γιου της
25.11.25 , 20:33 Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης
25.11.25 , 20:30 Cash or Trash: Γυναικεία υπόθεση είναι η διεκδίκηση αντικειμένων του Νίκου
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δύσκολες ώρες για τον Αντύπα: «Κουράστηκες… σε καταλαβαίνω, φίλε μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Το δημόσιο μήνυμα ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεποερτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς την άτυχη 75χρονη φέρεται να σκότωσε η νύφη της. Ο δημοσιογράφος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος, παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την υπόθεση στην οποία τραγική φιγούρα  είναι ο γιος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Όπως ανέφερε, ο γιος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ίδια του η γυναίκα, δολοφόνησε τη μητέρα του.

Σαλαμίνα: Ο γιος της 75χρονης με την κατηγορούμενη για τον φόνο της μητέρας του σύζυγό του

Σαλαμίνα: Ο γιος της 75χρονης με την κατηγορούμενη για τον φόνο της μητέρας του σύζυγό  του

Από εχτές το βράδυ που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ. 

Η νύφη της 75χρονης που κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε

Η νύφη της 75χρονης που κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε  

Από χτες ο γιος του θύματος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης. 

 Δύο μέρες μετά και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΓΙΟΣ 75ΧΡΟΝΗΣ
 |
ΝΥΦΗ 75ΧΡΟΝΗΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top