Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης

Την υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς την άτυχη 75χρονη φέρεται να σκότωσε η νύφη της. Ο δημοσιογράφος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος, παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την υπόθεση στην οποία τραγική φιγούρα είναι ο γιος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.

Όπως ανέφερε, ο γιος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ίδια του η γυναίκα, δολοφόνησε τη μητέρα του.

Σαλαμίνα: Ο γιος της 75χρονης με την κατηγορούμενη για τον φόνο της μητέρας του σύζυγό του

Από εχτές το βράδυ που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Η νύφη της 75χρονης που κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε

Από χτες ο γιος του θύματος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες μετά και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.