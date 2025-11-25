Οι πρώτες γυναίκες Έφεδροι Αξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις!



Τα ονόματα των πρώτων γυναικών Εφέδρων Αξιωματικών, οι οποίες θα υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας, ανακοινώθηκαν σήμερα από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία. ΄

Πρόκειται συγκεκριμένα για 6 γυναίκες (τρεις στον Στρατό Ξηράς, δύο στο Πολεμικό Ναυτικό και μία στην Πολεμική Αεροπορία) που θα αξιοποιήσουν μαζί με τους 30 άνδρες συναδέλφους τους τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας που προώθησε και καθιέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τα προγράμματα συνδυάζουν στρατιωτική εκπαίδευση με σπουδές σε εξειδικευμένο τεχνολογικό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη για Ειδικά Προγράμματα Θητείας στον Στρατό Ξηράς, για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν την φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών.

