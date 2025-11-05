Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!

Στα ύψη έχει ανέβει πλέον η διαθεσιμότητα των μεταγωγικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων Super Puma, σε ένα τομέα δηλαδή που υστερούσε η Πολεμική Αεροπορία τα τελευταία χρόνια.

Στα ύψη η διαθεσιμότητα των μεταγωγικών C - 130

Το διαπίστωσε από πρώτο χέρι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που επισκέφτηκε το πρωί την αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

Όπως ανέφερε από το Πεντάγωνο ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, την εντυπωσιακή εικόνα 10 μεταγωγικών αεροσκαφών μαζεμένων στο διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου της Ελευσίνας, το «Elephant Walk» όπως λέγεται, τη βλέπουμε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, καθώς μόνο ένα με δύο πετούσαν, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και συντήρησης. Πλέον, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας, είναι διαθέσιμα 12 μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27 και 7 ελικόπτερα Super Puma, όλα έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.

Αγορά νέων μεταγωγικών προανήγγειλε ο Ν. Δένδιας

Ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι στο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα προβλέπεται η απόκτηση και νέων μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ επανέλαβε ότι μέχρι το 2030 η χώρα μας θα διαθέτει 200 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, δηλαδή Ραφάλ, F-16 και F-35.



