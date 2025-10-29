Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου

Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την παρουσίαση της βιοκλιματικής πρόσοψης του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων, το βράδυ της Τετάρτης (29/10).
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης, που νοσεί από κορονοϊό, παρέστη φορώντας μάσκα.
Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ αμέσως μετά την εκδήλωση ξεκινούν οι εσωτερικές εργασίες ανακαίνισης του Πενταγώνου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1952.
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα βιοκλιματική όψη, ανανεωμένο χώρο υποδοχής, νέο κτίριο Ηλεκτρονικού Πολέμου και μνημείο εθνικής μνήμης με τα ονόματα των πεσόντων υπέρ πατρίδος.
Την εκδήλωση παρουσίασαν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου, ενώ προηγήθηκε εντυπωσιακό θεατρικό δρώμενο.