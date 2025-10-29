Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου

Δείτε LIVE την τελετή

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την παρουσίαση της βιοκλιματικής πρόσοψης του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων, το βράδυ της Τετάρτης (29/10).

Αποκαλυπτήρια ΥΠΕΘΑ

Το «νέο» ΥΠΕΘΑ / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης, που νοσεί από κορονοϊό, παρέστη φορώντας μάσκα.

Μητσοτάκης με αρχιεπίσκοπο

Ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στην τελετή / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ αμέσως μετά την εκδήλωση ξεκινούν οι εσωτερικές εργασίες ανακαίνισης του Πενταγώνου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1952.

Μητσοτάκης και Δένδιας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Στελέχη της κυβέρνησης στην τελετή

Νικήτας Κακλαμάνης, Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα βιοκλιματική όψη, ανανεωμένο χώρο υποδοχής, νέο κτίριο Ηλεκτρονικού Πολέμου και μνημείο εθνικής μνήμης με τα ονόματα των πεσόντων υπέρ πατρίδος.

Στιγμιότυπο από την τελετή

Στιγμιότυπο από την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ΥΠΕΘΑ / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου, ενώ προηγήθηκε εντυπωσιακό θεατρικό δρώμενο.

Οι παρουσιαστές της τελετής

Άντζελα Γκερέκου και Άκης Σακελλαρίου / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Δείτε LIVE την τελετή αποκαλυπτηρίων: 

