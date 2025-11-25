Ηράκλειο: Ταμπέλα εκτοξεύτηκε από τον αέρα και χτύπησε 29χρονη στο κεφάλι!

Σώθηκε από θαύμα επειδή φορούσε κράνος - «Έβλεπα αίματα να πέφτουν»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο, όταν ταμπέλα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα και χτύπησε σοβαρά μία 29χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε ως συνοδηγός σε μηχανή. Οι εικόνες από τα τραύματά της είναι συγκλονιστικές, ενώ όπως όλα δείχνουν την έσωσε το κράνος της.

«Έπεσε η ταμπέλα πάνω στο πρόσωπό μου. Έπαθα σοκ και μετά άρχισα και έβλεπα αίματα να πέφτουν κάτω....Είχα Άγιο! Όλοι μου το έχουν πει και στο νοσοκομείο που με είδαν, ότι είναι το λιγότερο δυνατό που θα μπορούσα να έχω πάθει. Έχω σπάσει και δυο δόντια μπροστά», είπε η κοπέλα μιλώντας στο Star και τη Γεωργία Χάρδα.

Τραυματισμός 29χρονης από ταμπέλα

Η 29χρονη περιέγραψε πώς έγινε το ατύχημα: «Εκεί που πηγαίναμε ήρθε ανάμεσα στον οδηγό και στον συνοδηγό που ήμουν πίσω εγώ μια ταμπέλα, αρκετά μεγάλη. Τον οδηγό να είχε χτυπήσει θα είχαμε πέσει και οι δυο από το μηχανάκι. Φύσηξε μια στιγμή και μου ήρθε η ταμπέλα πάνω στο μηχανάκι και έσπασε ουσιαστικά ο κορμός της στο κράνος και ευτυχώς φορούσα και τα γυαλιά από μέσα και δεν είχα μεγαλύτερη ζημιά».

Νέα Αλικαρνασσός: Πινακίδα τραυμάτισε 29χρονη στο κεφάλι

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών ανέφερε ότι η ταμπέλα ήταν στερεωμένη και υπογράμμισε πως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον εργολάβο του έργου.

Η νεαρή κοπέλα αναρρώνει στο σπίτι της, μη μπορώντας να πιστέψει πώς σώθηκε. Ο ανάδοχος του έργου έχει αναλάβει την αποζημίωσή της, ενώ ο Δήμος επισημαίνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

