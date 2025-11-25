Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»

Οι ευχές του ηθοποιού στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Η έκπληξη που έκανε η Ρούλα Ρέβη στον Αποστόλη Τότσικα στα περασμένα γενέθλιά του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ ξεχωριστή είναι η 25η Νοεμβρίου, για τη Ρούλα Ρέβη, όχι δεν έχει τη γιορτή της, αλλά τα γενέθλιά της και γίνεται 52 ετών!

Ο σύζυγος της καταξιωμένης φωτογράφου, ο Αποστόλης Τότσικας, θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στη γυναίκα της ζωής του. 

Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης και έγραψε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τα 52α γενέθλιά της.

Ρούλα Ρέβη: Το συγκινητικό μήνυμα για την κορούλα της στο Instagram

«Χρόνια πολλά Σταυρούλα μου. Σταυρούλα μας. Το φως σου να μας φωτίζει πάντα. Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου! Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αποστόλης Τότσικας, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της συζύγου του.

Η ανάρτηση του Αποστόλη Τότσικα

6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες

Το πρωί, η Ρούλα Ρέβη θέλησε να μοιραστεί ένα μακροσκελές και από καρδιάς κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό, λόγω της ημέρας.

«Ακολουθεί μήνυμα γενεθλίων, αποχωρήστε ελεύθερα.

Κάθε μέρα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάπου μέσα μου υπάρχει ένας μικρός κριτής, που παλεύει να με πείσει πως τα έκανα όλα λάθος ή πως ξέρω εγώ θα μπορούσα και καλύτερα. Δεν τον ακούω πια, δηλαδή εκεί είναι πάντα αλλά τον έχω μικρύνει πολύ, τον έχω σχεδόν ισοπεδώσει θα έλεγα, χωρίς να έχει καταφέρει να με κάνει όμως εγωίστρια. Μια συζήτηση που έχω πάντα με την Ρούλα, τις στιγμές που παραλίγο να κάνει αυτό που ήθελαν οι άλλοι, πάντα της έλεγα να κλείσει τον ήχο και να έχει την τελική απόφαση. Αν κάτι θέλω να πω σήμερα που ακόμα λίγο μεγαλώνω είναι πως ναι, είναι άδικο γαμώτο να έχεις τόσο καλό μυαλό αλλά να μην είσαι πια 25 και ναι είναι πολύ γοητευτικό ταυτόχρονα να σε πιέζει ο χρόνος, γιατί κατάλαβα πως υπό πίεση λειτουργώ καλύτερα έτσι είμαι φτιαγμένη εγώ.

Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους σε παλιότερη κινηματογραφική πρεμιέρα

Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους σε παλιότερη κινηματογραφική πρεμιέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όποτε ναι να ένα μυστικό, να βρεις και να αποδεχτείς αυτό που είσαι, αλλά να είσαι καλός παιδιά , μην αφήνεις τον κριτή σου να μεγαλώνει , μέχρι να τον αποχαιρετίσεις για πάντα. Να σε αγαπάς και να θυμάσαι τις αρχές σου, τους δικούς σου κανόνες, αυτούς που ορκιζόσουν όταν ήσουν νέος πως δεν θα επιτρέψεις σε κανέναν να στους ορίσει. Πως είναι όλα στα χέρια σου ,με τις δυσκολίες τους και με τη ροή τους. Χρόνια πολλά Ρουλίτσα», έγραψε στην ανάρτησή της η Ρούλα Ρέβη.

Η ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη

Θυμίζουμε ότι ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Παντρεύτηκαν στις 26 Ιουνίου 2014 ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2015, γεννήθηκαν οι καρποί του έρωτά τους, τα δίδυμα παιδιά τους, ο Άγγελος και η Ειρήνη που είναι πλέον 10 ετών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
 |
ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
